合庫銀2026首檔優利專案登場 美元定存最高3.6%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為回應民眾新年期間外幣資金配置需求，並協助客戶掌握美元利率高檔時機，合作金庫銀行推出「2026合優利1」美元定存優利專案，提供短天期、具吸引力利率之美元定期存款選擇，協助客戶穩健布局外幣資產。

本專案活動期間自2月6日起至3月6日止，凡屬新資金，不論為新結購或自他行匯入，均可承作一個月或三個月期美元定期存款。最低承作金額為美元3,000元，即可享年利率3.5%；若達美元25,000 元（含）以上，年利率再升級至3.6%。個人戶與公司戶皆可參與，並可透過行動銀行APP、個人網銀、企業網銀、EOI或臨櫃辦理，手續便利。

展望國際利率環境，美國聯準會於1月底宣布維持政策利率不變，並指出通膨上行風險與就業市場降溫風險已有所緩解。市場普遍預期，隨著通膨逐步趨緩，未來將逐步降息，合作金庫銀行建議，有外幣資產配置需求的客戶，可於本次專案期間提前鎖定相對具吸引力之定存利率，提升資金運用效益。

同時，為落實綠色金融並鼓勵數位金融服務，合庫提醒民眾可善用數位平台進行外幣交易。透過匯率到價通知功能，除可即時掌握理想換匯時點外，尚可享有美元匯率減碼3分、澳幣匯率減碼2分等優惠。此外透過合庫APP申請外幣數位存款帳戶，除可享美元及澳幣定存加碼利率外，活存餘額達指定門檻，於限額內亦可享有活期存款加碼優惠。

「2026合優利1」專案提供一個月與三個月兩種天期，供客戶依資金規劃彈性選擇；本活動設有專案總額上限，額滿即提前截止。合作金庫銀行誠摯邀請民眾把握機會，掌握美元高利率契機。欲瞭解更多活動詳情洽合作金庫銀行各營業單位或至本行官網外幣優惠專區查詢。

銀行 合作金庫 數位金融 美元匯率 美國聯準會
