10年來最大規模 第一銀行及玉山銀行統籌主辦台塑企業320億元聯貸

台塑企業台塑、南亞、台化合計1000億元聯貸案於2月9日完成簽約，為台塑企業10年來最大規模聯貸案；其中，台塑320億元聯貸案由第一銀行及玉山銀行共同統籌主辦。同時，第一銀行共同主辦南亞及台化聯貸案、玉山銀行則共同主辦台化聯貸案。

本次聯貸資金用途主要為充實營運週轉資金暨償還既有負債，同時連結ESG永續績效指標及財務指標相關授信條件，聯貸銀行將檢視各項永續績效指標及財務承諾數值，掌握公司營運狀況，鼓勵企業善盡社會責任，接軌國際永續發展趨勢。

台塑企業為國內石化產業龍頭，穩健經營70餘年，跨足高階醫療材料、再生醫學及新能源等新興事業項目，積極開發差異化、高附加價值產品，藉由厚實的經營底蘊持續推動轉型方案，加速全企業多角化，再創產業發展新局。

第一銀行持續將ESG結合經營策略，連續4年入選證交所「盡職治理資訊揭露較佳名單」，CDP評比也躋身全球23強，為臺灣唯一獲得「3A」評級的企業，亦統籌成立公股金融事業ESG倡議平台，今年更擔任金管會「永續金融先行者聯盟」第4屆輪值主席，持續引領產業低碳轉型，拓展金融永續生態圈。

玉山銀行則致力推動企業永續轉型並積極接軌國際，連續4年實地參與聯合國氣候變遷大會（COP），並於重要週邊會議-世界氣候峰會（WCS）發表演說，另加入自然投資聯盟（NIC），並受邀擔任亞洲區主席，亦為台灣首家入選並成為國際赤道原則協會(Equator Principle)執行委員的金融機構。