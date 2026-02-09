快訊

南投草屯垃圾場大火…國道上見火勢猛烈 消防馳援灌救

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

10年來最大規模 第一銀行及玉山銀行統籌主辦台塑企業320億元聯貸

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一銀行及玉山銀行統籌主辦台塑企業320億元永續連結聯貸。圖／第一銀行提供
第一銀行及玉山銀行統籌主辦台塑企業320億元永續連結聯貸。圖／第一銀行提供

台塑企業台塑、南亞、台化合計1000億元聯貸案於2月9日完成簽約，為台塑企業10年來最大規模聯貸案；其中，台塑320億元聯貸案由第一銀行玉山銀行共同統籌主辦。同時，第一銀行共同主辦南亞及台化聯貸案、玉山銀行則共同主辦台化聯貸案。

本次聯貸資金用途主要為充實營運週轉資金暨償還既有負債，同時連結ESG永續績效指標及財務指標相關授信條件，聯貸銀行將檢視各項永續績效指標及財務承諾數值，掌握公司營運狀況，鼓勵企業善盡社會責任，接軌國際永續發展趨勢。

台塑企業為國內石化產業龍頭，穩健經營70餘年，跨足高階醫療材料、再生醫學及新能源等新興事業項目，積極開發差異化、高附加價值產品，藉由厚實的經營底蘊持續推動轉型方案，加速全企業多角化，再創產業發展新局。

第一銀行持續將ESG結合經營策略，連續4年入選證交所「盡職治理資訊揭露較佳名單」，CDP評比也躋身全球23強，為臺灣唯一獲得「3A」評級的企業，亦統籌成立公股金融事業ESG倡議平台，今年更擔任金管會「永續金融先行者聯盟」第4屆輪值主席，持續引領產業低碳轉型，拓展金融永續生態圈。

玉山銀行則致力推動企業永續轉型並積極接軌國際，連續4年實地參與聯合國氣候變遷大會（COP），並於重要週邊會議-世界氣候峰會（WCS）發表演說，另加入自然投資聯盟（NIC），並受邀擔任亞洲區主席，亦為台灣首家入選並成為國際赤道原則協會(Equator Principle)執行委員的金融機構。

第一銀行 玉山銀行 永續 聯貸案 台塑 台化
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台塑偕虎尾科大等辦科學營 帶領40國中生探索綠能

南亞強化營運轉型 與台塑、台化合計1000億元聯貸案完成簽約

ESG綠電ETF紅不讓 00899、00920等多檔月漲逾6%

南亞迎轉單春節不停機 AI相關業務比重將拉升

相關新聞

高市大勝 大型金控這麼看日圓匯率後市與地緣政治

日本首相高市早苗國會選舉大勝，日經指數狂漲2110點，但日圓匯率的變動則相對節制，日圓上午一度貶至157.66、創1月2...

台銀：金價若能站穩5100美元 有望重返歷史高點5595美元

導致金價下跌的「華許效應」漸退，今日重新漲回每盎司5000美元價位，最高一度來到5045美元。台銀最新出爐的金價分析報告...

新台幣強升1.18角 收31.56元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.56元，強升1.18角，成交金額15.89億美元

AI檢測獲利大爆發 穎崴員工年終＋分紅最多領50個月

AI檢測商機大爆發，半導體檢測介面大廠穎崴（6515）今日率先公司去年年終及分紅，每位員工除了保證年薪14個月，加計季獎...

星展集團2025年稅前淨利創下歷史新高 股東權益報酬率達16%

星展集團公布2025年稅前淨利創下歷史新高，達新幣131億（約新台幣3,206.3億），儘管面對利率波動的挑戰，總收入仍...

國泰世華、臺銀統籌主辦360億元永續連結聯貸案 支持南亞營運轉型

台塑企業台塑（1301）、南亞（1303）、台化公司（1326）合計新台幣1,000億元聯貸案於2月9日完成簽約，為台塑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。