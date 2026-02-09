中信銀行導入「Whoscall進階版家庭方案」 供VIP家庭共享式防詐機制

信賴科技業者Gogolook（6902）2025年推出「Whoscall進階版家庭方案」，因應市場需求快速浮現，成為共享式防詐服務的新焦點，受到多家企業關注，中國信託商業銀行規劃將此服務限量提供給參與指定貴賓活動之客戶，作為其防詐關懷機制的一部分。

詐騙手法滲透日常通訊、社群與數位生活，根據警政署公布的2025年第2季詐欺被害人數據中，被害人受騙的年齡層高度分散，平均分布於18-49歲，占總數七成。

據警政署數據顯示，詐騙手法呈現「年齡差異化」趨勢，23歲以下族群高度集中在「購物詐騙」，壯年族群則以「投資詐騙」比率最高。Whoscall進階版家庭方案主打最多五人共享機制，串聯不同世代的通訊保護情境，將防詐服務從單一顧客延伸至整個家庭生活。無論是父母長輩容易面臨的投資詐騙、年輕族群高頻遭遇的購物詐騙，或日常生活中難以辨識的陌生簡訊，在通訊場景中，同步享有Whoscall自動更新資料庫、自動封鎖詐騙與騷擾號碼、智慧簡訊管家等功能，使全家人都能在同一套防護系統下獲得即時保護。

中信銀行藉由以往長期服務客戶經驗了解到詐騙風險可能由家中任何一位成員開始擴散，需要「能被家庭實際使用、而非僅限個人的」安全方案。家庭型防詐工具因此成為提升客戶信任感與安全感的重要設計。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，數位風險滲透到生活的每個角落，單點式的防護已不足以回應現實需求。Whoscall將過去進階版服務自個人使用拓展至雙人與家庭方案，透過通訊軟體（如LINE）進行便利的分享設定，讓防詐成為一種普及且可持續的安全基礎建設，滿足家庭、朋友、伴侶等不同人際圈之間的分享。