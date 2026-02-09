中信銀主辦美超微在臺首件聯貸 簽約金額17.65億美元、超額認購1.8倍

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信銀積極協助企業充實營運資金，9日宣布Super Micro Computer, Inc.（NASDAQ：SMCI，簡稱「SMCI」）旗下全資子公司美超微電腦股份有限公司（簡稱「美超微」）最長不逾3年期等值17.65億美元聯合授信案圓滿完成，由中國信託銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，攜手東方匯理銀行（Crédit Agricole Corporate and Investment Bank）台北分行共同主辦，共獲21家國內外銀行共襄盛舉，超額認購近1.8倍，顯示金融機構對美超微營運表現、獲利能力及未來發展前景給予高度肯定。

該聯合授信案為SMCI集團首度在臺籌組聯合授信案，具指標性意義，SMCI為全球高效能運算（High Performance Computing, HPC）、人工智慧（Artificial Intelligence, AI）、雲端及邊緣運算伺服器解決方案的重要領導廠商，深耕綠色運算與高效能節能設計，產品廣泛應用於資料中心、AI訓練與推論等關鍵領域，SMCI董事長梁見後於嘉義出生，深耕全球科技產業，成功帶領SMCI成為國際級科技大廠，堪稱「臺灣之光」。隨著全球AI與資料中心需求持續成長，SMCI憑藉高度模組化與快速客製化的技術優勢，鞏固其市場競爭地位，此次選擇臺灣作為籌資據點，不僅展現SMCI對臺灣金融市場的高度信任，也象徵其與臺灣產業及金融體系深化合作的重要里程碑。

該聯合授信案銀行團總計21家金融業者共同參與，超額認購近1.8倍，最終以等值17.65億美元完成簽約，該聯合授信案亦支持SMCI在AI營運發展領域奠定穩健而靈活的資金基礎。

銀行 AI 認購 科技 中國信託 金融業 伺服器
春節換新鈔9日開跑 百元鈔每人每次限兌100張

農曆春節將至，因應民眾過年換新鈔需求，中央銀行選定8家金融機構、455家分行與郵局作為115年指定兌鈔地點，今天起民眾可...

新台幣強升1.18角 收31.56元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.56元，強升1.18角，成交金額15.89億美元

星展集團2025年稅前淨利創下歷史新高 股東權益報酬率達16%

星展集團公布2025年稅前淨利創下歷史新高，達新幣131億（約新台幣3,206.3億），儘管面對利率波動的挑戰，總收入仍...

台銀：金價若能站穩5100美元 有望重返歷史高點5595美元

導致金價下跌的「華許效應」漸退，今日重新漲回每盎司5000美元價位，最高一度來到5045美元。台銀最新出爐的金價分析報告...

高市大勝 大型金控這麼看日圓匯率後市與地緣政治

日本首相高市早苗國會選舉大勝，日經指數狂漲2110點，但日圓匯率的變動則相對節制，日圓上午一度貶至157.66、創1月2...

國泰世華、臺銀統籌主辦360億元永續連結聯貸案 支持南亞營運轉型

台塑企業台塑（1301）、南亞（1303）、台化公司（1326）合計新台幣1,000億元聯貸案於2月9日完成簽約，為台塑...

