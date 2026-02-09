星展集團2025年稅前淨利創下歷史新高 股東權益報酬率達16%

星展集團公布2025年稅前淨利創下歷史新高，達新幣131億（約新台幣3,206.3億），儘管面對利率波動的挑戰，總收入仍成長3%至新幣229億（約新台幣5,604.8億），亦創新高。集團淨利息收入略為成長，主要受惠於積極的避險操作和創新高的存款成長動能，緩解利率大幅下跌和新幣走強所帶來的壓力。手續費收入和財富管理客戶銷售額在財富管理業務的帶動下達到新高，同時市場交易收入為2021年以來最高。成本收入比維持在40%。

因實施15%全球最低稅負制導致稅務支出增加，星展集團在2025年淨利下降3%至新幣110億（約新台幣2,692.3億）。股東權益報酬率為16.2%，有形股東權益報酬率為17.8%。去年第4季受利率波動因素、稅務支出增加及去年並無非經常性收益的影響，抵銷了手續費收入與財富管理客戶銷售額的強勁成長，因此，淨利較前一年同期下降10%至新幣23.6億（約新台幣577.6億）。成本收入比保持穩定。特殊提存準備被一般提存準備的回撥所抵銷，使得總提存準備不變。

星展董事會宣布第4季最終普通股股利為每股新幣66分，較上一期增加6分。連同每股新幣15分的資本回報股利，本季總股利為每股新幣81分。這使得全年總股利達到每股新幣3.06元，其中包括普通股股利每股新幣2.46元和資本回報股利每股新幣0.6元，總計為新幣86.8億，較去年成長38%。

若無特殊情況，星展董事會預計在2026年和2027年等財政年度，維持每季發放每股新幣15分的資本回報股利。

星展集團執行總裁陳淑珊表示：「本集團稅前淨利創下歷史新高，股東權益報酬率達16%，證明了我們在利率和稅務雙重挑戰下，仍能展現穩健的營運韌性與靈活的應變能力。在財富管理業務的帶動下，手續費收入及財富管理客戶銷售額均締造新高，存款成長亦創下歷史紀錄。我們能夠靈活掌握市場契機並滿足客戶需求的能力，是全年績效亮眼的關鍵。儘管利率壓力與地緣政治緊張情勢預計將持續，憑藉本行優質的業務模式和穩健的資產負債表，將持續為未來一年的發展奠定堅實基礎。」