台銀：金價若能站穩5100美元 有望重返歷史高點5595美元

導致金價下跌的「華許效應」漸退，今日重新漲回每盎司5000美元價位，最高一度來到5045美元。台銀最新出爐的金價分析報告指出，本周金價若能站回5100美元上方，甚至不排除重新看到5595美元，但在此同時，仍不排除再跌回5000美元以下的可能性，若金價無法站穩於4650美元之上，最低仍可能來到4400美元。

法人則分析，其實金價在上周就已漸「回神」，上周累計漲幅約5%，延續近九週中七週收高的強勢格局，尤引人矚目之處在於，密大數據顯示通膨預期回落與風險情緒改善，理論上不利避險需求，但金價還是漲，這和期權市場中2026年12月長天期看漲部位持續增加大有關係，這顯示長線投機與配置資金仍看好黃金在實質利率下行與貨幣政策最終轉向寬鬆下的表現，所以仍有可觀的買盤，上周五金價最高已有4967美元價位，今日重回5000美元大關，整體來看，雖然短線波動仍高，但中長期多頭結構未被破壞。

而白銀也隨黃金反彈，上周五已回到78美元之上，今日則回到80美元價位。

台銀最新報告則指出，上周由於市場認為川普提名之新任美聯儲主席華許立場偏鷹，以及芝加哥商品交易所再度提高黃金白銀期貨保證金影響，金價延續前週跌勢下挫來到4404美元後反彈至4950美元。

台銀也觀察技術線型分析，金價重挫後雖有反彈，但上方反壓仍大，且5日均線下穿10日均線，中期指標MACD柱體於零軸下方擴散，多頭氣勢仍屬偏弱，若金價無法站穩於4650美元之上，不排除再次往下回測 4400美元；不過仍有樂觀訊號，對此台銀說明，短期指標KD與RSI開口向上，且金價短線跌幅已大，加上美伊之間談判懸而未決，中東地緣政治風險仍然偏高，若金價能站回5100美元上方，則不排除再次挑戰歷史高點5595美元。

摩根大通最新報告則指出，雖然金價遭遇1983年以來最嚴重的單日跌幅，但長線依然看好，主要推動力將來自於各國央行，由於全球去美元化的趨勢仍在持續，短期內不會有太大改變，認為2026年各國央行購金數量有望來到800公噸，因此預期2026年底金價目標價為每英兩6300美元。

台銀也指出，金價有三個支撐因素，其中在基本面，預計全球央行今年持續增持黃金儲備；市場面則以中東地緣政治風險仍高為主要影響；短期指標KD與RSI開口向上則為技術面利多指標；利空因素則分別包括全球最大黃金ETF SPDR持有量減少、美元指數反彈，以及中期指標MACD柱狀體於零軸之下。