高市大勝 大型金控這麼看日圓匯率後市與地緣政治

日本首相高市早苗國會選舉大勝，日經指數狂漲2110點，但日圓匯率的變動則相對節制，日圓上午一度貶至157.66、創1月23日以來新低水準，但下午已拉回至156.3兌1美元價位，雖然為近一周來第5度走貶，但跌幅已收斂。

至於日圓兌台幣，由於台幣兌美元匯價近期內趨貶，而日圓兌美元跌幅收斂，因此不易等到曾在1月中旬一度出現的甜甜價0.201（台銀即期匯價）左右的價位。

原本市場預期高市勝選，會因為她主張的寬鬆貨幣政策和積極的財政政政策，而使日圓大步走貶，但今日的日圓匯率並未如此反應。大型金控高層分析，日圓兌美元匯價若超過157，日本財務省就會出面干預阻貶，主要原因在於日本輸入型通膨嚴重，財務省並不樂見日圓匯率貶值過渡，另外，高市的勝選早在市場預期當中，匯價已在上周開始提前反應，因此今日貶值幅度並不劇烈。

此次日本自民黨獲得316席、日本維新36席，合計執政聯盟獲得352席，超過3/4，一家對日本政經情勢有深入研究的大型金控內部也分析，按照得票數，自民黨應該要再多13席比例代表，但因為提名的候選人不夠多（預先沒料到會贏這麼多），反而導致有13席比例代表席次依法讓給了其他政黨，可見大勝程度已超乎自民黨與高市原先的預期。

而且，只要首相不解散，這次當選的眾議員有4年任期，由於高市早苗沒有解散國會的動機，因此可以預想，高市早苗可以穩坐4年首相寶位。這位金控高層認為，高市政權毫無疑問就是「親美」、「親台」的政權，而對於南韓與中國的政策，則不會太友善。

相對來說，這家大型金控高層直言，這次最慘的就是傳統的「左派」政黨，自稱「中道聯盟」的左派政團從167席狂跌到49席，其中很多還是自民黨讓給他的比例代表，這次選後還有一些存在感的小黨，只剩下國民民主黨28席（偏右）、參政黨15席（右派）、未來黨11席（強調推動數位政府），因此可說，「左派」已被日本人拋棄。

但這位高層也認為，要說到修改憲法，目前還沒有機會，因為雖然眾議院的門檻到了，在參議院裡面，自民黨加上維新還是少數黨，目前參議院的248席次中，自民黨只有101席，維新只有19席，執政聯盟連二分之一都不到，且參議院無法解散，只能每3年改選一半席次，因此未來兩年半年不會有機會改選，應該也不會有機會提議修憲。