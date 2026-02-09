美超微首次來台籌聯貸 中信銀挑樑簽約17.65億美元大案

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美超微總裁梁見後。圖／美超微提供
中國信託商業銀行今日宣布Super Micro Computer, Inc.（NASDAQ: SMCI，簡稱「SMCI」）旗下全資子公司美超微電腦最長不逾3年期等值17.65億美元，約接近560億台幣的聯貸今日完成簽約，由中國信託銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，攜手東方匯理台北分行共同主辦，共獲21家國內外銀行共襄盛舉，超額認購近1.8倍，顯示金融機構對美超微營運表現、獲利能力及未來發展前景給予高度肯定。

這也是SMCI集團首度在台籌組連帶案，具指標性意義，中信銀行對此表示，SMCI董事長梁見後於嘉義出生，深耕全球科技產業，成功帶領SMCI成為國際級科技大廠，堪稱「臺灣之光」。 SMCI為全球高效能運算（High Performance Computing, HPC）、人工智慧（Artificial Intelligence, AI）、雲端及邊緣運算伺服器解決方案的重要領導廠商，深耕綠色運算與高效能節能設計，產品廣泛應用於資料中心、AI訓練與推論等關鍵領域。

隨著全球AI與資料中心需求持續成長，SMCI憑藉高度模組化與快速客製化的技術優勢，鞏固其市場競爭地位，此次選擇台灣作為籌資據點，不僅展現SMCI對台灣金融市場的高度信任，也象徵其與台灣產業及金融體系深化合作的重要里程碑。

銀行團陣容龐大，包含中國信託銀行、東方匯理銀行台北分行、玉山商業銀行、台新國際商業銀行、彰化商業銀行、華南商業銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、西班牙對外銀行台北分行、永豐商業銀行、臺灣中小企業銀行、三菱日聯銀行台北分行、法國巴黎銀行台北分行、匯豐（台灣）商業銀行、兆豐國際商業銀行、安泰商業銀行、凱基商業銀行、板信商業銀行、台中商業銀行、東亞銀行台北分行，總計21家金融業者共同參與，超額認購近1.8倍，最終以等值17.65億美元完成簽約。

