台塑集團千億聯貸大案 台化320億由合庫、兆豐挑大樑

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台塑企業台塑、南亞、台化公司合計新台幣1000億元聯貸案於9日完成簽約，為台塑企業10年來最大規模聯貸案。圖為台塑企業內湖大樓。圖／台塑企業提供
台塑企業台塑、南亞、台化公司合計新台幣1000億元聯貸案於9日完成簽約，為台塑企業10年來最大規模聯貸案。圖為台塑企業內湖大樓。圖／台塑企業提供

台塑企業台塑、南亞、台化公司合計新台幣1000億元聯貸案於2月9日完成簽約，為台塑企業10年來最大規模聯貸案；其中，台化公司聯貸案由合作金庫統籌主辦並擔任額度管理銀行、兆豐銀行擔任擔保品管理銀行，最終以320億完成募集。

合庫銀行表示，此案為永續連結聯貸，授信用途主要為充實營運週轉金暨償還既有負債，除加入公司治理評鑑指標外，同時也對水安全、溫室氣體排放量及新增再生能源設備等環境永續指標給予相對應利率優惠。

台塑企業在石化本業的核心基礎上，朝「產品轉型」、「事業轉型」、「低碳轉型」、「能源轉型」及「數位轉型」等五大主軸，全力推動轉型計畫，除了積極開創及發展高值化產品市場，並透過充實研發人力、爭取技術移轉及布局全球市場等三大方向，推動前瞻性技術與產品研發，同時跨足高階醫療材料、再生醫學及新能源等新興事業項目，開發差異化及高附加價值產品，加速全企業多角化布局。

台化公司成立於民國54年，歷經多次的組織擴張，現已是橫跨石化、塑膠原料生產及紡纖業上下游一貫生產領域的企業。公司為因應氣候變遷，設立「ESG推動組織」，擬定節水節能、污染防治及製程減費等政策，並以109年為基準年，設立短、中、長期目標，打造一個負責任且永續經營的環境，以因應全球氣候變遷趨勢下的挑戰及機會，掌握新商機，達成永續發展的目標。

在聯貸業務方面，合作金庫銀行及兆豐銀行皆位居業界領導地位，114年度台灣聯貸市場帳簿管理行排名，合作金庫銀行及兆豐銀行分別名列第二及第三，顯見兩家統籌主辦銀行持續深耕聯貸市場及積極投入永續金融，深獲企業信賴與肯定。

兆豐銀行 永續 台塑 聯貸案 合作金庫 台化
