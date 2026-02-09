金馬年強化避險資產配置 看旺AI科技、金融產業

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
金馬年投資展望：國泰證券、國泰投信續看旺AI科技、金融產業，留意國際市場變動審慎調節持股、強化避險資產配置。(國泰金控／提供)
金馬年投資展望：國泰證券、國泰投信續看旺AI科技、金融產業，留意國際市場變動審慎調節持股、強化避險資產配置。(國泰金控／提供)

金馬年即將到來，國泰金（2882）旗下國泰證券、國泰投信對台股提出展望。國泰證券預期，2026年「美國貨幣政策走向」、「地緣政治變化」仍是影響市場的兩大重點。隨著美國聯準會（Fed）政策立場持續轉向寬鬆，只要經濟基本面未明顯轉弱，市場出現大幅修正的風險相對有限，有助於維持資金環境的穩定。然而，地緣政治不確定性仍干擾市場情緒，推升避險資產需求，帶動黃金市場於2025年全年累積漲幅超過60％，反映投資人在市場不確定性高的環境下，對於資產分散與保值功能的重視。

展望2026年的投資策略，國泰證券指出，AI仍是市場核心主軸。AI龍頭企業憑藉技術優勢與規模效應，獲利有望成長，具中長期投資吸引力；同時，AI應用推動資料中心擴建，使電力需求顯著提升，建議投資人可關注電力與相關基礎建設產業，惟需留意訂單交貨期偏長、負債比快速拉高的公司所帶來的風險。此外，若降息幅度超過預期，可能引發貨幣市場資金大量轉向債市鎖利，投資人可留意科技、大型金融、公用事業等信用體質佳之債券，以提升投資組合的穩定度與韌性。

台股即將於2月12日起休市，2月23日開盤恢復交易，國泰投信提醒，封關期間美股及國際市場仍正常運作，投資人應審慎檢視持股、適度調節水位，避免長假期間受到國際市場波動所帶來的潛在風險。2026年AI應用與半導體仍是全球投資焦點，台股布局可選擇科技市值型ETF國泰台灣科技龍頭（00881），00881績效表現優異，近三個月報酬率13.97％、近六個月為41.8％、近一年為39.2％、近二年為102.26％、近三年為193.57％，表現優異；防守部位可適時增持將在2月26日除息的國泰永續高股息（00878），基金持有金融保險族群占比約三成，尤其13家上市金控2025全年稅後純益5,863.2億元，有望為含金量高的ETF增加配息底氣；此外，除了台灣市場，建議投資人可關注日本不動產投資信託（REITs）市場，鑒於日本股市告別失落30年，正迎來高度成長，加上目前日圓匯率偏低，再貶空間有限，此時持有日圓資產有相對進場優勢，可趁勢布局國泰日本不動產（009817），透過多元化的國際資產配置，捕捉日股成長紅利。

國泰金 美國聯準會 日圓匯率 AI 台股
