新鈔兌換開跑 臺銀總行排隊人潮較去年略增
農曆新年將至，新鈔兌換開跑，臺灣銀行總行9日一早湧現排隊人潮。今年排隊人數比去年略多，7點多即有民眾在現場排隊。臺銀依照各分行量能規劃設置辦理櫃檯，全國台澎金馬地區簡易分行除外之160家分行均能兌換新鈔，且ATM內也均裝填新鈔。
中央銀行洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定455家分行(郵局)為今年指定兌鈔地點。
新鈔兌換日程訂於2月9日至13日，計5個營業日。上述期間，7家銀行之372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。
新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示。
