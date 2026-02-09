快訊

德威航空輪胎脫落3航班喊Mayday 學者指3因素產生連鎖反應

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

出國順便買瘦瘦針？未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

新鈔兌換開跑 臺銀總行排隊人潮較去年略增

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
金馬年新鈔兌換9日起展開。記者林勁傑／攝影
金馬年新鈔兌換9日起展開。記者林勁傑／攝影

農曆新年將至，新鈔兌換開跑，臺灣銀行總行9日一早湧現排隊人潮。今年排隊人數比去年略多，7點多即有民眾在現場排隊。臺銀依照各分行量能規劃設置辦理櫃檯，全國台澎金馬地區簡易分行除外之160家分行均能兌換新鈔，且ATM內也均裝填新鈔。

中央銀行洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定455家分行(郵局)為今年指定兌鈔地點。

新鈔兌換日程訂於2月9日至13日，計5個營業日。上述期間，7家銀行之372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示。

臺灣銀行總行9日一早湧現兌換新鈔排隊人潮。記者林勁傑／攝影
臺灣銀行總行9日一早湧現兌換新鈔排隊人潮。記者林勁傑／攝影

臺灣銀行 換新鈔
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節換新鈔今起限時5天 8家金融機構、455間據點可換

年節將至 今起銀行開始兌換新鈔

領新鈔開跑 銀行ATM加碼優惠　

年前換新鈔在即 過年紅包包更大？2000元新鈔詢問度激增

相關新聞

春節換新鈔9日開跑 百元鈔每人每次限兌100張

農曆春節將至，因應民眾過年換新鈔需求，中央銀行選定8家金融機構、455家分行與郵局作為115年指定兌鈔地點，今天起民眾可...

台塑集團千億聯貸大案 台化320億由合庫、兆豐挑大樑

台塑企業台塑、南亞、台化公司合計新台幣1000億元聯貸案於2月9日完成簽約，為台塑企業10年來最大規模聯貸案；其中，台化...

金馬年強化避險資產配置 看旺AI科技、金融產業

金馬年即將到來，國泰金（2882）旗下國泰證券、國泰投信對台股提出展望。國泰證券預期，2026年「美國貨幣政策走向」、「...

新鈔兌換開跑 臺銀總行排隊人潮較去年略增

農曆新年將至，新鈔兌換開跑，臺灣銀行總行9日一早湧現排隊人潮。今年排隊人數比去年略多，7點多即有民眾在現場排隊。臺銀依照...

年節將至 今起銀行開始兌換新鈔

農曆年節將屆，為滿足民眾換新鈔需求，全台455處地點將提供限時5天的新鈔兌換服務，涵蓋11家金融機構與中華郵政，不僅臨櫃...

元大人壽春節服務不打烊 暖心守護保戶安心過好年

為迎接長達9天的農曆新年假期，元大人壽提供一系列暖心服務措施，包括提前給付生存保險金與滿期保險金，以及提供保單借款與優惠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。