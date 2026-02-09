春節換新鈔9日開跑 百元鈔每人每次限兌100張
農曆春節將至，因應民眾過年換新鈔需求，中央銀行選定8家金融機構、455家分行與郵局作為115年指定兌鈔地點，今天起民眾可前往兌換新鈔，不過央行提醒，100元鈔券每人每次限兌100張，其他面額則酌量供應。
央行洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定455家分行與郵局為115年指定兌鈔地點，2月9日至2月13日，共計5個營業日可兌換。
央行於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上，可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。
民眾過年多有換新鈔需求，央行提醒，100元鈔券每人每次限兌100張，其他面額酌量供應，各據點每日新鈔供應有限額，若現場兌換完畢，可前往鄰近據點詢問。
央行指出，綠色金融已成為國際趨勢，民眾不妨考慮使用數位紅包，或以適合流通的可用券取代領用新鈔包紅包，「紅包在心不在新，不是新鈔也開心，福氣滿滿好運臨」。
