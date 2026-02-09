玉山證券放寬美股複委託最低手續費 強化資金彈性與風險分散

在通訊、半導體、AI科技等類股強勢帶動下，2025年美股行情屢創新高，台灣投資人參與海外市場的熱度持續升溫。為降低跨國投資門檻並提升小額交易彈性，玉山證券宣布取消美股複委託最低手續費門檻，打破「交易金額過小不划算」的限制，1元也能參與美股交易，投資人無論資金規模大小，皆可更靈活分批進場或依盤勢調整部位，提升資金運用效率與投資自主性。

2025年美股在多重題材推動下維持強勢，帶動國內進軍美股市場的成交金額逼近新台幣8兆元、年增37%，開戶數亦增至700萬戶，成為國人進行全球資產配置的重要管道。除長期定期定額外，已有許多投資人選擇主動掌握市場節奏，積極參與AI 概念股，包含下半年漲勢強勁的記憶體產業，例如：Micron （MU）、Sandisk（SNDK）、Western Digital（WD）等，以及受惠美國政策推動的電力電網、核能、無人機等族群。

展望2026年，在AI基礎建設持續推進及相關科技與政策受惠族群維持強勁動能下，美股熱度可望延續。國際貨幣基金組織（IMF）1月報告將美國2026年GDP成長率調升至2.4%；高盛與FactSet也指出，美股表現將更仰賴企業獲利延續而非本益比擴張，目前估值處於歷史高檔，需留意回檔風險並強化分散策略，能否以更彈性且可控風險的方式分批投入，將成為投資人參與美股的關鍵策略。未來，玉山證券將以投資人需求為核心，透過產品優化與普惠金融措施，提供更低門檻、友善親民的投資工具，協助投資人在全球市場中穩健布局。