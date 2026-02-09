快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

玉山證券放寬美股複委託最低手續費 強化資金彈性與風險分散

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

在通訊、半導體、AI科技等類股強勢帶動下，2025年美股行情屢創新高，台灣投資人參與海外市場的熱度持續升溫。為降低跨國投資門檻並提升小額交易彈性，玉山證券宣布取消美股複委託最低手續費門檻，打破「交易金額過小不划算」的限制，1元也能參與美股交易，投資人無論資金規模大小，皆可更靈活分批進場或依盤勢調整部位，提升資金運用效率與投資自主性。

2025年美股在多重題材推動下維持強勢，帶動國內進軍美股市場的成交金額逼近新台幣8兆元、年增37%，開戶數亦增至700萬戶，成為國人進行全球資產配置的重要管道。除長期定期定額外，已有許多投資人選擇主動掌握市場節奏，積極參與AI 概念股，包含下半年漲勢強勁的記憶體產業，例如：Micron （MU）、Sandisk（SNDK）、Western Digital（WD）等，以及受惠美國政策推動的電力電網、核能、無人機等族群。

展望2026年，在AI基礎建設持續推進及相關科技與政策受惠族群維持強勁動能下，美股熱度可望延續。國際貨幣基金組織（IMF）1月報告將美國2026年GDP成長率調升至2.4%；高盛與FactSet也指出，美股表現將更仰賴企業獲利延續而非本益比擴張，目前估值處於歷史高檔，需留意回檔風險並強化分散策略，能否以更彈性且可控風險的方式分批投入，將成為投資人參與美股的關鍵策略。未來，玉山證券將以投資人需求為核心，透過產品優化與普惠金融措施，提供更低門檻、友善親民的投資工具，協助投資人在全球市場中穩健布局。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台電80員眷快樂拔蘿蔔 捎來6億元強化彰化電網喜訊

元富證春節美股複委託不打烊 推精選標的手續費均一價

00924輸…VOOG扛匯損+30％股息稅照贏！竹軒：現在複委託很方便了

AI熱潮引爆電力需求 南韓髮夾彎 重新擁抱核能

相關新聞

春節換新鈔9日開跑 百元鈔每人每次限兌100張

農曆春節將至，因應民眾過年換新鈔需求，中央銀行選定8家金融機構、455家分行與郵局作為115年指定兌鈔地點，今天起民眾可...

年節將至 今起銀行開始兌換新鈔

農曆年節將屆，為滿足民眾換新鈔需求，全台455處地點將提供限時5天的新鈔兌換服務，涵蓋11家金融機構與中華郵政，不僅臨櫃...

元大人壽春節服務不打烊 暖心守護保戶安心過好年

為迎接長達9天的農曆新年假期，元大人壽提供一系列暖心服務措施，包括提前給付生存保險金與滿期保險金，以及提供保單借款與優惠...

今起銀行啟動新鈔兌換 通貨發行將再登高

今（2月9日）起各大銀行陸續啟動農曆年前的新鈔兌換作業，預期民眾換鈔、提領現金需求將進一步推升通貨發行量，短期內有機會再...

日本自民黨大獲全勝 國銀解析日圓未來走勢

日本首相高市早苗大獲全勝，自民黨在眾議院贏得史無前例的多數席次，465席中占有316席，這項優於市場預期的結果將使高市早...

凱基證券連續14年寒冬送暖不間斷 助弱勢家庭過好年

凱基證券積極推動與弱勢共好目標，並透過捐助之凱基慈善基金會，長期關懷弱勢家庭，提供突遭變故之學生家庭或個人即時性的急難救...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。