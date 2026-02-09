合庫人壽旅平險加碼 投保送網卡再抽千元餐券

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

長達9天的年假將至，合庫人壽推出「海外旅遊享保障」活動，再送上網卡百元折扣，只要使用合庫人壽線上投保，不論新註冊或既有會員登入，即送AIRSIM實體上網卡百元優惠或eSIM儲值金100元，投保成功還可參加抽獎，有機會獲得價值1,000元的聚日式鍋物雙人餐券，再抽AIRSIM海外上網數據充值券。

合庫人壽提醒國人，以信用卡購買機票時，必須注意信用卡公司提供的旅行平安險及旅遊不便險，該險種是否包含旅遊期間的意外身故與意外傷害醫療，以及海外突發疾病醫療等保障。尤其要根據旅遊目的地的醫療費用等級選擇適當的保額，特別是醫療費用昂貴的國家，「實支實付」型的意外傷害醫療以及海外突發疾病醫療等保障就相當重要。

合庫人壽意外傷害醫療費用與海外突發疾病醫療費用保額最高可達110萬元，若前往特定旅遊地區，保額則自動提高，最高可達300%，意外傷害身故保障最高1,100萬元。合庫人壽強調，若有規劃熱門的滑雪、溜冰等運動，需要確認保單的除外責任條款是否有包含這些活動，如果是除外項目，最好考慮搭配購買針對這些風險的其他險種。

合庫人壽指出，除了旅途需要規劃之外，旅途的意外傷害風險也同樣需要事先規劃並獲得保障，尤其如果旅遊天數較長，保障更要保好保滿。透過網路投保不但手續簡便且快速即時，可以自行依照旅遊地區、天數及需要的保險金額進行投保，最晚出發前1小時內成功完成投保，保單立即生效。如果想要延長行程，只需上網變更保險資料，不受時間、地點限制，隨時隨地提供保障，讓出遊更加安心。

