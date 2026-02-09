年節將至 今起銀行開始兌換新鈔

農曆年節將屆，為滿足民眾換新鈔需求，全台455處地點將提供限時5天的新鈔兌換服務，涵蓋11家金融機構與中華郵政，不僅臨櫃可換，有些ATM提款機也有新鈔可換。

中央銀行表示，此次指定兌換據點包含8家金融機構的372家分行，以及中華郵政位於都會區的24家郵局設置「新鈔兌換專櫃」，提供百元與限量其餘面額新鈔，至於偏遠地區59處郵局亦同步提供一般櫃檯兌換服務。