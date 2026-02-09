快訊

愛犬「整天死亡凝視飼主」 帶去檢查獸醫1句話全家嚇壞：史上最貴驗孕棒

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

聽新聞
0:00 / 0:00

年節將至 今起銀行開始兌換新鈔

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
年節將至，為滿足民眾換新鈔需求，今起銀行開始兌換新鈔服務。記者潘俊宏／攝影
年節將至，為滿足民眾換新鈔需求，今起銀行開始兌換新鈔服務。記者潘俊宏／攝影

農曆年節將屆，為滿足民眾換新鈔需求，全台455處地點將提供限時5天的新鈔兌換服務，涵蓋11家金融機構與中華郵政，不僅臨櫃可換，有些ATM提款機也有新鈔可換。

中央銀行表示，此次指定兌換據點包含8家金融機構的372家分行，以及中華郵政位於都會區的24家郵局設置「新鈔兌換專櫃」，提供百元與限量其餘面額新鈔，至於偏遠地區59處郵局亦同步提供一般櫃檯兌換服務。

民眾也可在台灣銀行與兆豐銀行指定的ATM操作換新鈔，中國信託也將在全台151間7-11門市ATM限量供應新鈔，台新銀行則配合於新光三越、環球購物中心、大全聯設置24小時ATM，不必全數擠到銀行櫃檯。

年節將至，為滿足民眾換新鈔需求，今起銀行開始兌換新鈔服務。記者潘俊宏／攝影
年節將至，為滿足民眾換新鈔需求，今起銀行開始兌換新鈔服務。記者潘俊宏／攝影

新鈔
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

領新鈔開跑 銀行ATM加碼優惠　

ATM介面變「簡體字」！他嚇傻不敢領 內行揭可能原因：切到1模式

上海商場黃金回收ATM 現場檢測、熔金、到帳一站式服務

年前換新鈔在即 過年紅包包更大？2000元新鈔詢問度激增

相關新聞

年節將至 今起銀行開始兌換新鈔

農曆年節將屆，為滿足民眾換新鈔需求，全台455處地點將提供限時5天的新鈔兌換服務，涵蓋11家金融機構與中華郵政，不僅臨櫃...

元大人壽春節服務不打烊 暖心守護保戶安心過好年

為迎接長達9天的農曆新年假期，元大人壽提供一系列暖心服務措施，包括提前給付生存保險金與滿期保險金，以及提供保單借款與優惠...

今起銀行啟動新鈔兌換 通貨發行將再登高

今（2月9日）起各大銀行陸續啟動農曆年前的新鈔兌換作業，預期民眾換鈔、提領現金需求將進一步推升通貨發行量，短期內有機會再...

日本自民黨大獲全勝 國銀解析日圓未來走勢

日本首相高市早苗大獲全勝，自民黨在眾議院贏得史無前例的多數席次，465席中占有316席，這項優於市場預期的結果將使高市早...

凱基證券連續14年寒冬送暖不間斷 助弱勢家庭過好年

凱基證券積極推動與弱勢共好目標，並透過捐助之凱基慈善基金會，長期關懷弱勢家庭，提供突遭變故之學生家庭或個人即時性的急難救...

銀行加「馬」力！最新一波美元定存優惠 年利率衝10%

開年新春正值規劃年初資金配置的關鍵時刻，面對全球景氣變動與市場不確定性，穩定且高息、高流通性的美元，持續成為投資人進行資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。