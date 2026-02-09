基富通：83%基金投資人追求資產穩健增值或穩定收益

快訊

中央社／ 台北9日電

基富通證券發布的「平台投資人觀察報告」顯示，高達83%的投資人將理財目標設定為「追求資產穩健增值」或「穩定收益」，僅有14%選擇追求短期高槓桿投資回報，顯示投資心態正由過去追逐高報酬，逐步轉向強調長期、紀律與風險控管。

全民理財意識抬頭，理財觀念也出現微妙轉變，基富通證券表示，在主被動式ETF與台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）推動下，全民理財風潮持續發酵，帶動共同基金市場逐年成長。

投信投顧公會統計，截至去年底，國內共同基金總規模達新台幣16.3兆元，年成長率16.4%，其中，ETF成長18%、一般主動式基金成長15%。

基金交易平台基富通透過「TISA好享投」全民理財專案，結合投信業者的優質旗艦基金，及主打零手續費、低經理費的優勢，成功吸引不同年齡與族群參與投資，去年基金存量成長23%，明顯高於整體市場表現，並在今年1月中突破2000億元。

進一步觀察基富通平台投資人行為，定期定額投資人數每年皆以1至2成的幅度穩定增加，目前已有超過14萬人採取定期定額方式扣款投資，占平台總客戶數4成以上，成為推動基金存量穩健成長的關鍵動能。

在理財目標方面，有37%的投資人希望在「穩定收益與資產增值」間取得平衡，31%以「資產穩健增值」為首要目標，另有15%偏好「穩定收益（配息）」，僅有14%追求「短期高槓桿投資回報」。整體而言，顯示多數民眾的理財觀念正朝向長期且紀律的方向。

基富通董事長林丙輝表示，投資理財最困難的往往不是選擇標的，而是能否長期堅持。許多投資人常在市場高點時一窩蜂進場，低點時因恐懼而退場，反而成為虧損主因。透過定期定額投資，不需要預測市場高低點，有助於分散進場時點風險，降低短期市場波動對投資情緒的影響。

尤其面對金融市場環境多變，林丙輝鼓勵民眾善用基富通平台的「定期定額扣款專區」紀律理財，即使每個月只投入3000元的小額資金，在時間複利作用下，長期累積的成果仍會相當可觀，是實踐財富增值的穩健路徑。

相關新聞

年節將至 今起銀行開始兌換新鈔

農曆年節將屆，為滿足民眾換新鈔需求，全台455處地點將提供限時5天的新鈔兌換服務，涵蓋11家金融機構與中華郵政，不僅臨櫃...

元大人壽春節服務不打烊 暖心守護保戶安心過好年

為迎接長達9天的農曆新年假期，元大人壽提供一系列暖心服務措施，包括提前給付生存保險金與滿期保險金，以及提供保單借款與優惠...

今起銀行啟動新鈔兌換 通貨發行將再登高

今（2月9日）起各大銀行陸續啟動農曆年前的新鈔兌換作業，預期民眾換鈔、提領現金需求將進一步推升通貨發行量，短期內有機會再...

日本自民黨大獲全勝 國銀解析日圓未來走勢

日本首相高市早苗大獲全勝，自民黨在眾議院贏得史無前例的多數席次，465席中占有316席，這項優於市場預期的結果將使高市早...

凱基證券連續14年寒冬送暖不間斷 助弱勢家庭過好年

凱基證券積極推動與弱勢共好目標，並透過捐助之凱基慈善基金會，長期關懷弱勢家庭，提供突遭變故之學生家庭或個人即時性的急難救...

銀行加「馬」力！最新一波美元定存優惠 年利率衝10%

開年新春正值規劃年初資金配置的關鍵時刻，面對全球景氣變動與市場不確定性，穩定且高息、高流通性的美元，持續成為投資人進行資...

