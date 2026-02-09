貝萊德：基礎建設資產同時受惠於多項結構性重大趨勢 投資人部位仍低

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，多數投資人仍可提高基礎建設資產的配置比重，因為此類資產同時受惠於多項結構性重大趨勢，且市場評價相較歷史水準仍屬偏低至合理區間。另外，基礎建設資產現金流多，擁有隨通貨膨脹調整的特性，有助於降低通膨對投資組合的侵蝕風險。

貝萊德表示，從最新一季大型科技股財報來看，即使市場波動加劇、投資表現分歧擴大，但企業在 AI領域的資本支出仍然維持高檔，最明確的受益標的正是基礎建設。

貝萊德指出，基礎建設長期以來被視為保守、偏防禦型的產業，但如今已成為多項結構性大趨勢交會的核心。地緣政治碎片化，迫使各國政府將能源安全列為優先事項；新興市場人口持續成長，也帶動城市基礎建設升級的迫切需求；在低碳轉型過程中，相較於傳統能源，核能與再生能源通常需要投入更高的前期資本支出。

不過，貝萊德指出，在利率走升壓抑整體評價的背景下，市場評價尚未充分反映基礎建設的成長動能。而且，多數投資人對基礎建設的配置仍明顯偏低，即使是大型機構投資人也不例外，原因在於基礎建設不如主流股票與債券般為投資人所熟悉，加上投資期間較長，過往多僅限於特定機構投資人參與。

不過，貝萊德的分析顯示，在企業退休金基金中，基礎建設配置比重可以提高至原本的兩倍以上，藉此提升投資組合效率，在維持整體風險水準相近的情況下，爭取更高的預期報酬。

此外，貝萊德指出，基礎建設的現金流多由法規機制或長期合約所支撐，且通常具備隨通膨調整的特性，有助於提供穩定且可預期的收益。就五年以上的投資角度來看，貝萊德特別青睞基礎建設股權，視之為私募成長型資產中具吸引力的配置選項。

