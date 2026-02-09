將來銀行美股AUM三個月狂飆7倍 市場唯一推「吃到飽」優惠

低申購門檻、低費用，讓純網銀將來銀行NEXT BANK迅速成為美股投資族熱門平台之一。據將來銀行內部統計，美股佔整體資產管理規模（AUM，Assets Under Management）近3個月內躍升7倍，比率達14％，直接推動將來銀行客戶資產配置結構性轉變。

將來銀行指出，為回應市場熱度，將來銀行推出美股與美股ETF優惠：在3月底前，不論單筆申購或定期定額， 每人手續費總額最高僅各收台幣99元，雙雙享有吃到飽優惠；同步搭配新戶美元優利定存6%與新資金3.8%專案，助投資人全方位實踐財富增長計劃。

隨著AI浪潮橫掃全球，成長動能強勁的美國科技股始終是市場焦點。適逢農曆春節年終與紅包資金入帳，將來銀行強調祭出市場唯一的「美股/美股ETF申購筆數無上限，手續費最高99元」活動，即日起至3月底前，無論是偏好靈活進場的「單筆申購」或堅持長期紀律的「定期定額」，每人手續費總額最高各僅收台幣99元，讓投資成本大幅降低。

該行表示，透過將來銀行App，美股定期定額申購門檻低至30美元，手續費僅0.1%（最高僅收 99 元），且至6月底前，不論單筆或定期定額，信託管理費通通0元。這項結合「低申購門檻、低收費」的策略，讓習慣高效理財的數位族群，在資金入帳的第一時間就能以實惠的成本，一站式輕鬆完成全球資產配置。

此外，針對追求穩健收益或有資金避風港需求的投資人，將來銀行即日起至3月15日前，新戶可享「美元3個月優利定存 6%」，既有客戶新資金亦享「美元3個月定存3.8%」優利回饋，對於等待美股進場時間機或定存到期的投資人，均能享有穩定的優利回報。