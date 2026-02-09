快訊

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

蘋果密集發動「新品攻勢」！iPhone 17e平價版將亮相、再推iPad與Mac

將來銀行美股AUM三個月狂飆7倍 市場唯一推「吃到飽」優惠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

低申購門檻、低費用，讓純網銀將來銀行NEXT BANK迅速成為美股投資族熱門平台之一。據將來銀行內部統計，美股佔整體資產管理規模（AUM，Assets Under Management）近3個月內躍升7倍，比率達14％，直接推動將來銀行客戶資產配置結構性轉變。

將來銀行指出，為回應市場熱度，將來銀行推出美股與美股ETF優惠：在3月底前，不論單筆申購或定期定額， 每人手續費總額最高僅各收台幣99元，雙雙享有吃到飽優惠；同步搭配新戶美元優利定存6%與新資金3.8%專案，助投資人全方位實踐財富增長計劃。

隨著AI浪潮橫掃全球，成長動能強勁的美國科技股始終是市場焦點。適逢農曆春節年終與紅包資金入帳，將來銀行強調祭出市場唯一的「美股/美股ETF申購筆數無上限，手續費最高99元」活動，即日起至3月底前，無論是偏好靈活進場的「單筆申購」或堅持長期紀律的「定期定額」，每人手續費總額最高各僅收台幣99元，讓投資成本大幅降低。

該行表示，透過將來銀行App，美股定期定額申購門檻低至30美元，手續費僅0.1%（最高僅收 99 元），且至6月底前，不論單筆或定期定額，信託管理費通通0元。這項結合「低申購門檻、低收費」的策略，讓習慣高效理財的數位族群，在資金入帳的第一時間就能以實惠的成本，一站式輕鬆完成全球資產配置。

此外，針對追求穩健收益或有資金避風港需求的投資人，將來銀行即日起至3月15日前，新戶可享「美元3個月優利定存 6%」，既有客戶新資金亦享「美元3個月定存3.8%」優利回饋，對於等待美股進場時間機或定存到期的投資人，均能享有穩定的優利回報。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

銀行加「馬」力！最新一波美元定存優惠 年利率衝10%

富豪戶資產配置存款最多 去年底占比回升至44.4％

美元固定利率養老險投保評估兩點 避免中途解約

騎共享機車也能中大獎 最幸運騎士花7分鐘、11元就千萬入帳

相關新聞

今起銀行啟動新鈔兌換 通貨發行將再登高

今（2月9日）起各大銀行陸續啟動農曆年前的新鈔兌換作業，預期民眾換鈔、提領現金需求將進一步推升通貨發行量，短期內有機會再...

日本自民黨大獲全勝 國銀解析日圓未來走勢

日本首相高市早苗大獲全勝，自民黨在眾議院贏得史無前例的多數席次，465席中占有316席，這項優於市場預期的結果將使高市早...

凱基證券連續14年寒冬送暖不間斷 助弱勢家庭過好年

凱基證券積極推動與弱勢共好目標，並透過捐助之凱基慈善基金會，長期關懷弱勢家庭，提供突遭變故之學生家庭或個人即時性的急難救...

銀行加「馬」力！最新一波美元定存優惠 年利率衝10%

開年新春正值規劃年初資金配置的關鍵時刻，面對全球景氣變動與市場不確定性，穩定且高息、高流通性的美元，持續成為投資人進行資...

富豪戶資產配置存款最多 去年底占比回升至44.4％

高息環境漸退，富豪戶資產配置開始轉向。金管會數據顯示，2025年底大戶總資產（AUM）配置中，存款為最大宗，占比回升至4...

高資產財管 規劃證照化

金管會正評估參考新加坡，研議高資產財管人才培訓與證照制度的可行性。銀行局副局長張嘉魁說，相關規劃仍在「研議階段」，將透過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。