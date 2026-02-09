經部提醒：75萬家非公發公司 3月底須完成股東資訊年度申報

經濟部商業署於9日表示，依「公司法」第22條之1規定，約75萬家非公開發行公司應於每年3月31日前，至「公司負責人及主要股東資訊申報平台」，申報公司董事、監察人、經理人及持有股份（或出資額）超過10%股東」的資料，此為法定義務，若經通知限期未改正將可開罰。

商業署長蘇文玲強調，此為法定義務，非公發公司必須申報，若經通知限期未改正，將處代表公司之董事5萬元以上50萬元以下罰鍰，經通知仍未改正者，按次處50萬元以上500萬元以下罰鍰，至改正為止，其情節重大者，得廢止公司登記。

蘇文玲表示，為強化我國洗錢防制，公司法於2018年通過「公司法」第22條之1規定，非公發公司 3月須完成公司負責人及主要股東資訊年度申報，以提升公司資訊透明度。至於公開發行公司則循「證交法」，適用更為嚴格的資訊揭露。

商業署表示，每年「公司負責人及主要股東資訊申報平台」的年度申報自3月1日至3月31日，除了國營事業公司（指中央政府持股50%以上之事業）與公開發行公司外，無限公司、兩合公司、有限公司、非公開發行股份有限公司，包含創櫃板等，都要申報，即使是已經辦理停業的公司，也必須在3月31日前完成年度申報。

蘇文玲提醒，停業公司並非解散，是暫時停業，也必須每年申報。

集保公司經理張貴盛表示，集保公司受託經濟部建置此申報平台，集保公司會於2月下旬依公司在申報平台所填寫的聯絡資料，主動以電子郵件提醒公司於3月31日前完成年度申報，目前要申報公約75萬家。

他表示，此申報平台操作介面簡易，只要在系統上叫出公司資料，有異動部分進行調整，之後按確認鍵，就完成申報。他表示，集保公司是證券周邊單位，受金管會嚴格監督，因此申報系統在資安、營運管理都是採最高規格。

商業署表示，非公發公司可以透過電腦、平板或手機，將上一年度（2025年）截至12月底止有關「公司董事、監察人、經理人及持有股份（或出資額）超過10%股東」的資料，上傳至申報平台。往年申報過的公司，進入年度申報作業點選「匯入前次申報資料」，經編輯或確認資料無誤後，點選「確認申報」即可快速完成年度申報。

商業署表示，公司如未依規定申報或申報資料不實，經限期通知未改正者，將處代表公司之董事5萬元以上50萬元以下罰鍰，經通知仍未改正者，按次處50萬元以上500萬元以下罰鍰，至改正為止，其情節重大者，得廢止公司登記。蘇文玲表示，因經過通知，公司都會改正，進行申報，因此多年下來僅10幾家公司受罰，罰鍰為5萬元。