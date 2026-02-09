元大人壽春節服務不打烊 暖心守護保戶安心過好年

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大人壽春節期間服務不打烊，提供多項暖心措施，守護保戶安心過好年（元大人壽／提供）
為迎接長達9天的農曆新年假期，元大人壽提供一系列暖心服務措施，包括提前給付生存保險金與滿期保險金，以及提供保單借款與優惠利率紓困等方案，滿足保戶春節期間資金靈活調度的需求，並以不間斷的服務在春節期間陪伴保戶共迎金馬年。

元大人壽針對生存保險金、滿期保險金給付日為2月12日至2月22日（含）的應給付件，將提前給付給保戶，讓保戶可於年節前收到保險金，若保戶選擇電匯給付，將統一於2月12日匯款，若選擇支票給付，將分批於2月5日前寄發支票。元大人壽提醒保戶，可靈活運用此筆保險金，無論是作為年節開支，或是用於強化投資與保障，都可以提前規劃，讓自己的資產配置再升級。

除此之外，元大人壽保戶若希望能更充裕運用資金、提早做好過年準備，而有保單借款之需求，可先備齊保單借款申請文件，並於2月11日（含）前送達元大人壽，元大人壽將會於2月12日前完成匯款作業。此外，元大人壽亦暖心地提供保單借款優惠利率紓困方案，協助保戶過好年，詳細申請細節請參考官網保戶服務訊息。

長達9天的連續假期正是全家出遊的好時機，元大人壽提醒，無論返鄉與家人團聚或出國旅遊都應注意自身安全，為讓旅途安心有保障，可透過網路投保購買元大人壽旅行平安險，投保流程方便又快速；若有其他服務需求，亦可撥打元大人壽客戶服務專線0800-088-008，每日上午9點至晚間10點皆有專人接聽，其餘時間可選擇語音留言，上班日將由專人電話回覆，也可多加利用24小時智能客服線上服務。此外，官網的「保戶園地」或iCare APP皆可進行保單查詢、資料變更及理賠線上申請等服務，讓保戶在假期中也能透過無遠弗屆的數位管道，享有隨時隨地、零時差的服務體驗。

過年期間也是詐騙集團猖獗的高峰期，元大人壽透過多元化管道為民眾守護財產安全，例如：加入Whoscall認證企業，讓民眾接聽電話更放心；在官方網站亦已設置全新的防制詐騙專區，定期更新常見的詐騙樣態，並提供元大人壽官方網址、官方社群、官方APP等辨識方式，建構安全防詐網，守護保戶安心過好年。

元大人壽 保險金 保單
