今起銀行啟動新鈔兌換 通貨發行將再登高

台股加權指數自今年元月初站上「3萬點」，接著又相繼突破「3萬1」及「3萬2」，屢創歷史新高，上市櫃市場成交金額也長期維持在「兆元」等級，顯示市場資金動能充沛、熱度不減。除了股市表現亮眼，通貨發行數字同樣反映出資金活絡現象。根據中央銀行最新統計，在農曆春節前的新鈔兌換尚未正式啟動前，市場通貨發行量已提前刷新去年春節前高點，顯示實體鈔券需求依舊強勁。

央行統計指出，自2月以來至上周五（ 6）日止，通貨發行額已連續4個交易日突破4.1兆元新台幣，明顯高於往年同期水準。隨著2月9日起各大銀行陸續啟動農曆年前的新鈔兌換作業，預期民眾換鈔、提領現金需求將進一步推升通貨發行量，短期內有機會再出現一波高峰。

回顧歷史數據，2025年農曆春節前的通貨發行最高金額為4兆537億元，創下歷史新高。若以近年通貨發行年增率約4%推估，市場普遍預期，2026年農曆年前的通貨發行高點，將有機會挑戰4.2兆元關卡，再度改寫紀錄。