快訊

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

蘋果密集發動「新品攻勢」！iPhone 17e平價版將亮相、再推iPad與Mac

聽新聞
0:00 / 0:00

今起銀行啟動新鈔兌換 通貨發行將再登高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
今（2月9日）起各大銀行陸續啟動農曆年前的新鈔兌換作業。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
今（2月9日）起各大銀行陸續啟動農曆年前的新鈔兌換作業。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

今（2月9日）起各大銀行陸續啟動農曆年前的新鈔兌換作業，預期民眾換鈔、提領現金需求將進一步推升通貨發行量，短期內有機會再出現一波高峰。

台股加權指數自今年元月初站上「3萬點」，接著又相繼突破「3萬1」及「3萬2」，屢創歷史新高，上市櫃市場成交金額也長期維持在「兆元」等級，顯示市場資金動能充沛、熱度不減。除了股市表現亮眼，通貨發行數字同樣反映出資金活絡現象。根據中央銀行最新統計，在農曆春節前的新鈔兌換尚未正式啟動前，市場通貨發行量已提前刷新去年春節前高點，顯示實體鈔券需求依舊強勁。

央行統計指出，自2月以來至上周五（ 6）日止，通貨發行額已連續4個交易日突破4.1兆元新台幣，明顯高於往年同期水準。隨著2月9日起各大銀行陸續啟動農曆年前的新鈔兌換作業，預期民眾換鈔、提領現金需求將進一步推升通貨發行量，短期內有機會再出現一波高峰。

回顧歷史數據，2025年農曆春節前的通貨發行最高金額為4兆537億元，創下歷史新高。若以近年通貨發行年增率約4%推估，市場普遍預期，2026年農曆年前的通貨發行高點，將有機會挑戰4.2兆元關卡，再度改寫紀錄。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

宜蘭至羅東鐵路高架化 卓榮泰：農曆春節前拍板

金蛇年封關日上漲機率8成 法人看好抱股過年首選有息收保護的台股ETF

領新鈔開跑 銀行ATM加碼優惠　

漂亮迎新春 關鍵在膠原蛋白

相關新聞

今起銀行啟動新鈔兌換 通貨發行將再登高

今（2月9日）起各大銀行陸續啟動農曆年前的新鈔兌換作業，預期民眾換鈔、提領現金需求將進一步推升通貨發行量，短期內有機會再...

日本自民黨大獲全勝 國銀解析日圓未來走勢

日本首相高市早苗大獲全勝，自民黨在眾議院贏得史無前例的多數席次，465席中占有316席，這項優於市場預期的結果將使高市早...

凱基證券連續14年寒冬送暖不間斷 助弱勢家庭過好年

凱基證券積極推動與弱勢共好目標，並透過捐助之凱基慈善基金會，長期關懷弱勢家庭，提供突遭變故之學生家庭或個人即時性的急難救...

銀行加「馬」力！最新一波美元定存優惠 年利率衝10%

開年新春正值規劃年初資金配置的關鍵時刻，面對全球景氣變動與市場不確定性，穩定且高息、高流通性的美元，持續成為投資人進行資...

富豪戶資產配置存款最多 去年底占比回升至44.4％

高息環境漸退，富豪戶資產配置開始轉向。金管會數據顯示，2025年底大戶總資產（AUM）配置中，存款為最大宗，占比回升至4...

高資產財管 規劃證照化

金管會正評估參考新加坡，研議高資產財管人才培訓與證照制度的可行性。銀行局副局長張嘉魁說，相關規劃仍在「研議階段」，將透過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。