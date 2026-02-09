日本自民黨大獲全勝 國銀解析日圓未來走勢

日本首相高市早苗大獲全勝，自民黨在眾議院贏得史無前例的多數席次，465席中占有316席，這項優於市場預期的結果將使高市早苗推動其擴張性財政政策的授權更順利，包括擬調降食品消費稅等，結果公布後，日經225指數大漲逾4%，日圓兌美元則壓抑至接近157，國銀指出，隨著擴張性財政政策增加通膨壓力的隱憂，恐推升日本長債殖利率上揚，進而使日圓貶至160。

國銀指出，由於高市早苗提議將8%的日本食品消費稅暫停兩年，但目前暫無其他負擔此費用的做法，恐使舉債增加，進一步壓抑日圓兌美元的表現，日圓恐貶破160。不過，若日圓大幅貶值，也會增加日本物價和通膨上升的壓力，因此不排除日本政府可能在日圓過度貶值時進場干預。