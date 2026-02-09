海外旅平險再升級 第一產險限時加贈 IC Care醫療諮詢服務

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

春節年假將近，國外旅遊大爆發！有鑑於此，產險業者先後推出IC Care遠距醫療諮詢服務，讓民眾24小時都有台灣急診科醫師在線即時看診，出國旅遊更安心。

第一產物保險宣布自即日起至2026年03月31日（投保完成且成功出單）之網路投保海外綜合旅平險方案（已涵蓋海外突發疾病醫療保險），即可使用「IC Care醫療諮詢服務」乙次（無額外費用）。

海外旅行綜合保險除了提供海外突發疾病醫療理賠外，還有免費線上醫療諮詢的隱藏版服務。目前已有7家產險業者推出Care遠距醫療諮詢服務，讓民眾24小時都有台灣急診科醫師在線即時看診，出國旅遊更安心。提供該項服務除第一產外，還包含中信產險、兆豐保險、明台產險、國泰產險、華南產險、台灣產險。

