凱基證券連續14年寒冬送暖不間斷 助弱勢家庭過好年

凱基證券積極推動與弱勢共好目標，並透過捐助之凱基慈善基金會，長期關懷弱勢家庭，提供突遭變故之學生家庭或個人即時性的急難救助，落實社會企業責任，自101年起已累計協助逾700個遭逢變故的家庭。每逢年節將近，凱基慈善基金會親赴受助家庭致贈慰問金與年節禮品，在寒冬中為弱勢族群傳遞來自企業社會的溫暖，祝福他們新的一年平安幸福。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，急難救助是基金會的核心項目，目的為協助突遭變故的家庭在最困難的時刻能維持正常生活，也會追蹤每個孩子與家庭的需求，提供必要的後續關懷，每年的寒冬送暖活動，透過實地探訪，除了讓受助家庭安心過年，也能及時掌握他們的家庭狀況，協助他們生活穩定，溫暖關懷不中斷。

凱基慈善基金會所扶助家庭中，有許多長期原本就面臨弱勢處境，一旦遇到重大變故更顯艱辛。例如彰化的小晴，原本三代同堂一起生活相依為命，媽媽卻因一場疾病成為植物人，身為家中主要經濟支柱的爸爸又罹患癌症，全家只能倚靠祖母的年金與借貸度日，經濟困頓急需扶持；嘉義的小昇家中原為小康家庭，卻在爸爸罹癌且中風後頓失收入，媽媽為照顧丈夫只能停工，全家仍面臨龐大的醫療費用，適逢年節將至，全家人也只能在醫院團圓過節。凱基慈善基金會第一時間即啟動急難救助，致送年節慰問金和禮品，提供實質的支持，確保弱勢家庭溫馨過節。

凱基慈善基金會十多年來已投入近7,000萬元急難救助金，協助許多家庭度過短期難關，重建生活，去年丹娜絲風災及中南部豪雨重創，造成多處嚴重災情，凱基慈善基金會也給予急難救助與關懷，協助包括臺南市、嘉義縣等地的學校復建，同時提供學童文具用品，讓災區學童安心就學。此外，凱基慈善基金會也持續提供家庭經濟弱勢生營養早餐及午餐加菜金補助，擴大照顧孩童健康，期盼透過實際行動實踐與弱勢共好的社會責任，成為社會永續發展的重要力量。