泰安產險春節服務不打烊 114年簽單保費收入年增逾5%

農曆春節將至，泰安產險提醒民眾，連假期間車流、人潮與旅遊活動增加，意外事故風險相對提高，建議在歡度佳節前，應先行檢視汽、機車及住家相關保險是否即將到期，並及早辦理續保作業，確保連假出行與居家安全皆有完整保障。若現有保險未臻完善，可於續保時同步評估補強，以提升整體防護層級。

不少民眾利用春節安排國內外旅遊行程。泰安產險因應不同出遊型態，提供多元化旅遊保險方案。一張旅遊保險保單即可涵蓋意外傷害醫療、突發疾病醫療、行程取消、班機延誤及行李損失等多項保障。其中，海外突發疾病保險更進一步將法定傳染疾病之住院醫療，以及門診與急診醫療費用納入理賠範圍，有助減輕海外就醫的高額支出。若選擇國內旅遊並租車自駕，亦可搭配泰安產險租車責任保險，在租車駕駛期間發生事故時，妥善賠償第三人、乘客及承租車輛相關損失，旅途保障一次到位。

泰安產險在114年全年的簽單保費收入為132.7億元，年增5.3%，在各險種中，包括機車強制險、船體險、工程險和水險等都表現相當出色。