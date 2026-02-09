銀行加「馬」力！最新一波美元定存優惠 年利率衝10%

開年新春正值規劃年初資金配置的關鍵時刻，面對全球景氣變動與市場不確定性，穩定且高息、高流通性的美元，持續成為投資人進行資產配置與風險分散的重要選擇，且市場上以短天期需求明顯強勁。對此，台新銀行推出美元新資金定存優利方案，包含3個月期最高4.8%、1個月期最高6%年利率；凱基銀行推出限時3個月美元高利定存，年利率最高6%；永豐銀行則針對全新客戶推出100萬美元、3個月期定存年利率6%限時優惠。

滙豐銀行即日起至3月31日止，針對該行「合格卓越理財」客戶，推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存7天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。針對首次開立「卓越理財尊尚」及「卓越理財」帳戶之客戶，可享3個月期年利率7%優惠。

王道銀行即日起至3月31日止針對新戶，自成功開戶日起至4月30日止，可享美元一個月期定存年利率8.8%優惠，單筆起存金額為美元1,000元（含）整，單筆最高上限為美元15,000元（含）整，每人限存一筆。

凱基銀行推出「換匯優存專案」，即日起3月31日，民眾透過行動銀行通路可享14天期年利率8.8%優惠，另外，針對高資產客戶推出3個月期年利率6%優惠，起存額10萬美元(含)以上，一般新戶亦有3個月期年利率5%優惠。

台新Richart即日起至4月1日，推出美元新資金定存優利方案，包含3個月期最高4.8%、1個月期最高6%年利率。台新銀行指出，以最受客戶青睞的1個月期美元定存6%優利方案為例，若存滿10,000美元，期滿可領約新臺幣1,550元利息，適合需短期資金靈活調度、快速創造收益的需求；同步「升息」的3個月期美元定存，利率由原先4%調升至4.8%，同樣以存滿10,000美元試算，期滿可領約新臺幣3,720元利息，更適合穩健布局美元資產的客戶。兩種方案可依客戶資產配置彈性搭配、同時承作，且每人皆無承作額度上限。

永豐銀行5月15日前針對全新客戶以新資金承辦美元優利定存，自開戶日起算一個月內，可選擇固定金額100萬美元、35萬美元或10萬美元其中一種定存方案，分別享有3個月期年利率6%、5.7%、5.35%優惠，最低本金金額為5萬美元。

北富銀即日起至2月底，臨櫃或透過Fubon+行動銀行以新資金或換匯資金申辦美元定存，可享有14天期美元4.6%優惠利率。