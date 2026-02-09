快訊

00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

2月4G、5G便宜資費懶人包／5G拚399元、這方案折扣2萬 4G吃到飽再漲價

高市大勝日經指數破56,000 法人推薦五大類概念股出列

銀行加「馬」力！最新一波美元定存優惠 年利率衝10%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
銀行升級美元定存優惠，年利率喊到10%。 （本報系資料庫）
銀行升級美元定存優惠，年利率喊到10%。 （本報系資料庫）

開年新春正值規劃年初資金配置的關鍵時刻，面對全球景氣變動與市場不確定性，穩定且高息、高流通性的美元，持續成為投資人進行資產配置與風險分散的重要選擇，且市場上以短天期需求明顯強勁。對此，台新銀行推出美元新資金定存優利方案，包含3個月期最高4.8%、1個月期最高6%年利率；凱基銀行推出限時3個月美元高利定存，年利率最高6%；永豐銀行則針對全新客戶推出100萬美元、3個月期定存年利率6%限時優惠。

滙豐銀行即日起至3月31日止，針對該行「合格卓越理財」客戶，推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存7天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。針對首次開立「卓越理財尊尚」及「卓越理財」帳戶之客戶，可享3個月期年利率7%優惠。

王道銀行即日起至3月31日止針對新戶，自成功開戶日起至4月30日止，可享美元一個月期定存年利率8.8%優惠，單筆起存金額為美元1,000元（含）整，單筆最高上限為美元15,000元（含）整，每人限存一筆。

凱基銀行推出「換匯優存專案」，即日起3月31日，民眾透過行動銀行通路可享14天期年利率8.8%優惠，另外，針對高資產客戶推出3個月期年利率6%優惠，起存額10萬美元(含)以上，一般新戶亦有3個月期年利率5%優惠。

台新Richart即日起至4月1日，推出美元新資金定存優利方案，包含3個月期最高4.8%、1個月期最高6%年利率。台新銀行指出，以最受客戶青睞的1個月期美元定存6%優利方案為例，若存滿10,000美元，期滿可領約新臺幣1,550元利息，適合需短期資金靈活調度、快速創造收益的需求；同步「升息」的3個月期美元定存，利率由原先4%調升至4.8%，同樣以存滿10,000美元試算，期滿可領約新臺幣3,720元利息，更適合穩健布局美元資產的客戶。兩種方案可依客戶資產配置彈性搭配、同時承作，且每人皆無承作額度上限。

永豐銀行5月15日前針對全新客戶以新資金承辦美元優利定存，自開戶日起算一個月內，可選擇固定金額100萬美元、35萬美元或10萬美元其中一種定存方案，分別享有3個月期年利率6%、5.7%、5.35%優惠，最低本金金額為5萬美元。

北富銀即日起至2月底，臨櫃或透過Fubon+行動銀行以新資金或換匯資金申辦美元定存，可享有14天期美元4.6%優惠利率。

定存
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

富豪戶資產配置存款最多 去年底占比回升至44.4％

兩岸快遞／大陸個人所得稅收勁揚 去年增11％ 贏過增值稅

銀行數位帳戶台幣活存利率衝15％

領新鈔開跑 銀行ATM加碼優惠　

相關新聞

富豪戶資產配置存款最多 去年底占比回升至44.4％

高息環境漸退，富豪戶資產配置開始轉向。金管會數據顯示，2025年底大戶總資產（AUM）配置中，存款為最大宗，占比回升至4...

高資產財管 規劃證照化

金管會正評估參考新加坡，研議高資產財管人才培訓與證照制度的可行性。銀行局副局長張嘉魁說，相關規劃仍在「研議階段」，將透過...

銀行數位帳戶台幣活存利率衝15％

農曆春節將至，不少上班族年終獎金已陸續入袋，各家銀行數位帳戶紛紛推出台幣高利活存優惠專案，且為了招攬新戶，也鎖定新開戶者...

領新鈔開跑 銀行ATM加碼優惠　

農曆馬年春節進入倒數，民眾領新鈔、發紅包及出國換匯等年節金融需求明顯升溫，各銀行亦推出各種加碼優惠。

壽險買債稱冠 掃貨5,937億

據金管會統計，2025年全年金融三業合計淨買債1兆338億元，其中壽險業加碼5,937億元、貢獻占比近六成，一舉躍居市場...

美元固定利率養老險吸睛 詢問度升溫

美國聯準會去年9月重啟降息，對於保戶而言，在降息循環下鎖定保險商品預定利率，能降低市場不確定性，因此自去年開始，具備固定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。