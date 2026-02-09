高資產財管 規劃證照化

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會正評估參考新加坡，研議高資產財管人才培訓與證照制度的可行性。銀行局副局長張嘉魁說，相關規劃仍在「研議階段」，將透過私人銀行工作坊廣納業者意見，核心在培育資產管理人才，相關建言預計3月底前彙整出爐。

張嘉魁表示，培訓專業人才是推動亞資中心重要關鍵。金管會希望國內金融從業人員能與國際私人銀行專業對標，角色從過去以產品銷售，提升為提供「全方位解決方案」的專業顧問。

他指出，私人銀行工作坊主要參考新加坡私人銀行業務的自律規範，研議是否朝執照化方向發展。期望透過專業證照作為長期培訓的基礎，結合訓練、登記等制度，系統性提升從業人員的專業能力與服務品質。

對於未來是否國銀承作高資產財管業務人員都須取得執照，張嘉魁強調，目前仍在蒐集各銀行意見，盼由業者從實務面提出建議。

