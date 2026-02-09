富豪戶資產配置存款最多 去年底占比回升至44.4％

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
高息環境漸退，富豪戶資產配置開始轉向。圖／聯合報系資料照片
高息環境漸退，富豪戶資產配置開始轉向。圖／聯合報系資料照片

高息環境漸退，富豪戶資產配置開始轉向。金管會數據顯示，2025年底大戶總資產（AUM）配置中，存款為最大宗，占比回升至44.4%，月增0.4個百分點，終結連四月下滑。

保單占比一躍回升到11.7%的近兩年新高，單月增加0.3個百分點居四大商品之首，顯示在美國降息循環啟動下，保單再度成為大戶關注的配置選項。另外，基金、債券與結構型商品占比更攀新高。

回顧前波走勢，2022年美國開啟暴力升息，大戶轉向高息商品，保單配置從22%高點一路下滑。即便2023年美國暫停升息，在高利率環境下，保單仍不敵海外高息債與風險性商品，2025年7月降到10.9%的史上低點。

換言之，近三年半時間，大戶保單配置比重縮水逾11個百分點，等於大戶每1億元資產，少了約1,100萬元投入保單，資金明顯轉向基金、債券與結構型商品，反映高利率時代的配置偏好。

轉折出現在2025年第3季。9月美國重啟降息後，保單配置止跌回升，12月底站上11.7%的22個月新高，較7月低點回升0.8個百分點，相當於大戶每1億元資產，已多配置80萬元到保單。

銀行主管指出，降息環境下，保單兼具利率鎖定與保障功能，加上年底各銀行積極推動高保障型商品，讓保單重新回到高資產族群的配置選項。同時，基金、債券與結構型商品占比分別升到16.6%、14.3%與7%，均創新高。不過，單月增幅全僅0.1個百分點，遠不及保單，也反映年底海外債殖利率反彈、價格走跌，市況震盪，大戶態度轉趨觀望。

存款占比則回升至44.4%，月增0.4個百分點，終結連四月下滑。另一家銀行主管說，除年底觀望因素外，也與銀行積極拓展高資產新戶有關，新資金多先停泊存款，再逐步轉入商品。

金管會統計，2025年底21家國銀高資產財管客戶數達2萬583人，AUM攀升到2兆1,583億元，全年分別新增8,755人與7,488億元，雙雙創制度上路以來新高，高雄專區7月啟動成為主要推力。

從季度來看，首季AUM增加1,372億元，第2季受關稅戰與台幣升值衝擊，增額降至766億元；第3季隨降息啟動，單季大增2,745億元創新高；第4季再增2,605億元，全年AUM成長53%。

保險小百科／保單融資 留意限制

