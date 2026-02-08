聽新聞
保單長期保證利率「台灣獨有」 美日歐早改革

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會推動保險商品的非長期保證利率，主要標的在於傳統型壽險和年金險，但國內並非沒有「非長期保證利率」商品，包括分紅保單、投資型保單都屬於零保證利率商品，就看有沒有賺錢可讓保戶分紅，甚至利變型保單也有「一半」的屬性，算是「類去保證化」商品，亦即宣告利率不固定，會隨市場浮動，固定的則只有預定利率。

除了歐盟國家很早就反對「保證利率」的商品，一直以投資型保單與分紅保單為主流，美國、日本都已開始販售這類非長期保證利率的商品。

而台灣為何長期保證利率商品風行多年，和國人習慣把保單當「定存」有關，加上市場競爭壓力，所以長期保證利率的壽險已成為台灣在全球獨有，同時，傳統型壽險更已「儲蓄險化」，但很多國家，尤其是美國與日本已在大步改革這種長期保證利率的作法。

日本採取階梯式保證利率，例如前五年看得較準，保證利率高，後面五年就開始降低，包括一路到零，這些都是可彈性調整的方式。至於美國的作法，則是很早就放棄長期保證利率，反而以指數連動型保單和投資型保單來取代，此外還有一種「可調利率壽險」，是每年宣告利率，而且公司可調整，利率也有保證的部分，但僅百分之二至三。

