聽新聞
0:00 / 0:00

新聞分析／投資型保單 將更加活躍

聯合報／ 本報記者朱漢崙

當保單不再長期保證利率，保戶就再無好康了嗎？事實不然，保單的長期保證利率制度改革，可能會有兩種可能的發展方向，一是壽險業者除了傳統壽險與年金險會走向利率非長期保證之外，未來在少了利率給付壓力，而又希望能吸引這類新商品的買氣之下，可能會在「保障」面向更多加值，例如搭配癌症險等醫療險相關的保障型商品銷售。

其次為投資型保單或分紅保單的發展，可能會更加活躍。投資型保單與分紅保單，雖然完全沒有保證利率，但對於想要透過保單累積財富的保戶而言，加分效果並不輸傳統型的儲蓄險。

以分紅保單為例，尤其對股市投資眼光精準的壽險公司，只要能交出亮眼操盤成績，都是其分紅保單的保戶之福。

保險業者能支付保戶的保證利息，來自於在股債等資本市場的投資操作利得，未來依IFRS 17的精神，不只是資產，負債都得按公允價值計價，保險業者得將更多資產放在交易部位，雖然得到資本利得的機會更大，但相對風險也會更高，ＩＣＳ新制要求更高的資本計提，確有必要推動非長期保證利率改革。

保戶與保險公司的關係並非零和，就看保險公司在利率給付鬆綁之後，能給客戶哪些加值服務，當然更需要精進整體投資績效，讓保戶知道不見得要執著於儲蓄險，而能趁制度改革思考更多面向，找到更能滿足其目標的保單。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台海衝突新保單！WSJ：美軍未來幾年增派潛艦前進澳洲 鎖定嚇阻大陸

皇室都分開飛！爸堅持家族搭機「分散風險」 律師曝：保單這樣寫才穩

保險小百科／保單融資 留意限制

金晨被爆「車禍肇逃找助理頂罪」　捲入騙保疑雲

相關新聞

富豪戶資產配置存款最多 去年底占比回升至44.4％

高息環境漸退，富豪戶資產配置開始轉向。金管會數據顯示，2025年底大戶總資產（AUM）配置中，存款為最大宗，占比回升至4...

保險改革 金管會推動高利保單落日

金管會推動壽險業的匯率會計新制上路，除了外價準備金與特別盈餘公積提存的相關配套措施，另一個改革則鎖定商品面，其中壽險及年金險改採「非長期保證利率」制度，將是攸關保單的第一波改革。

高資產財管 規劃證照化

金管會正評估參考新加坡，研議高資產財管人才培訓與證照制度的可行性。銀行局副局長張嘉魁說，相關規劃仍在「研議階段」，將透過...

創業大聯盟競賽活動 挺進台中

國家發展委員會為帶動全台創業風潮，積極推動「創業綻放：創業大聯盟競賽」活動，繼台北場後，6日移師台中科大中商大樓舉辦入選...

AI新創秀成果 回響熱

櫃買中心、台灣智慧雲端服務AI超算加速器計畫、以及資誠聯合會計師事務所（PwC）三方攜手於2025年7月正式啟動「AI新...

保險公司先試水溫 保單不再「一率到底」

金管會將進行長期保證利率商品的改革，引導壽險、年金險走向「非長期保證利率」，資深壽險業務員指出，制度變革已悄悄進行，例如...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。