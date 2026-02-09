聽新聞
保險公司先試水溫 保單不再「一率到底」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
壽險保單示意圖。 有保險公司推出「保證續約」產品，意指保戶可續約，但利率根據最新市場行情來談，測試民眾的接受度。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
壽險保單示意圖。 有保險公司推出「保證續約」產品，意指保戶可續約，但利率根據最新市場行情來談，測試民眾的接受度。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

金管會將進行長期保證利率商品的改革，引導壽險、年金險走向「非長期保證利率」，資深壽險業務員指出，制度變革已悄悄進行，例如，現在的十或廿年的定期壽險，已有保險公司推出「保證續約」產品，這類保證續約的產品就是「非保證利率」，意指保戶可續約，但利率根據最新市場行情來談，這類商品已有非長期保證利率的精神，測試民眾的接受度。

然而，多數民眾仍喜歡利率「一率到底」的長期保證利率商品，若未來業者只願意推「非保證利率」商品，對民眾而言，最大的衝擊就是未來得和保險公司一起分攤投資環境的不確定性，保險公司要是沒賺這麼多，由於非保證利率，保險公司就不必付高利給保戶。

那麼，在非長期保證利率架構之下，保戶的權益變化又會如何呢？舉例來說，小明買了一張廿年期的終身壽險，採取年繳保費，但可能是前五年保證利率百分之二點五；五年後的利率，業者會先在保單定型化契約明訂，在何種情境之下利率水準可到多少，若業者不調保費，變動的就是小明的保額及保價金（保單到期或解約時可領到的錢）。相反的若保費調高，保價金與保額就不見得會變動。

此外，若市場環境的變動有利於保戶，保險公司就應該要降低保戶的保費，或給予保戶較高的保額與保價金。

業者分析，未來非長期保證利率的制度改革方向，「會類似於目前的利變壽險」。不同之處在於現行的傳統型、非利變的壽險，預定利率將改採浮動利率機制。雖然民眾未來能拿到的保價金、保額不再是十、廿年的長期保證，但仍會有五至十年的保證，對民眾的優點在於，壽險業者不會因為缺乏變動機制而導致「入不敷出」就動輒停售，民眾反而買不到優質保單產生無形的權益損失。

相關新聞

富豪戶資產配置存款最多 去年底占比回升至44.4％

高息環境漸退，富豪戶資產配置開始轉向。金管會數據顯示，2025年底大戶總資產（AUM）配置中，存款為最大宗，占比回升至4...

保險改革 金管會推動高利保單落日

金管會推動壽險業的匯率會計新制上路，除了外價準備金與特別盈餘公積提存的相關配套措施，另一個改革則鎖定商品面，其中壽險及年金險改採「非長期保證利率」制度，將是攸關保單的第一波改革。

高資產財管 規劃證照化

金管會正評估參考新加坡，研議高資產財管人才培訓與證照制度的可行性。銀行局副局長張嘉魁說，相關規劃仍在「研議階段」，將透過...

創業大聯盟競賽活動 挺進台中

國家發展委員會為帶動全台創業風潮，積極推動「創業綻放：創業大聯盟競賽」活動，繼台北場後，6日移師台中科大中商大樓舉辦入選...

AI新創秀成果 回響熱

櫃買中心、台灣智慧雲端服務AI超算加速器計畫、以及資誠聯合會計師事務所（PwC）三方攜手於2025年7月正式啟動「AI新...

