金融業去年砸兆元買債 壽險掃債近6000億元奪「買債王」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會統計，2025年全年金融三業合計淨買債1兆338 億元，其中壽險業加碼5,937億元、貢獻占比近六成，一舉躍居市場「買債王」，成為帶動全年債市買盤的關鍵力量。隨2026年接軌 IFRS17、新錢配置需求升溫，市場預期壽險業仍將續站在買方。

金融業向來偏好債券資產，銀行與壽險尤為明顯，除可穩定收取固定債息外，降息循環啟動後也具備資本利得空間。2025年在降息、壽險新制轉換雙重因素推動下，金融業買債動能明顯回溫。

單看12月，金融三業單月淨買債2,284億元，近半年買債量皆維持千億元以上水準，資金配置明顯轉向債市。其中銀行業12月補債1,145億元，近三個月皆大舉加碼，買氣重返全市場之首。

銀行主管指出，即便剔除匯率評價影響，銀行12月實質補債仍逾千億元，顯示買盤並非短期波動。隨美國降息方向明朗、台美利差收斂，換匯（swap）收益下滑，也促使銀行資金由短期操作轉向高息債布局，提前卡位2026年後續降息帶來的資本利得。

壽險業12月續補債966億元，已連續半年站在買方。業者分析，一是接軌IFRS17後，美元保單比重提高，需提前強化資產負債幣別與天期匹配；二是既有台幣保單仍有長期收益率壓力，新錢持續回流長天期債券以鎖定收益。

券商12月也轉為補債173億元，加碼國內債、調節海外債，反映在美債殖利率回彈下，自營部位在海外債上轉趨謹慎。

累計全年，銀行加碼3,883億元、券商加碼518億元，均較2024年明顯降溫；反觀壽險買債近6,000億元，是2024年的5.6倍，成為金融三業買債翻多的核心動能。

回顧上半年，金融業一度受川普關稅政策干擾與美元重貶影響，大幅減碼債券；但自 7 月起降息預期快速升溫，資金明顯回流債市。

法人指出，金融業2025年買債已確立翻多趨勢，在制度與利率環境支撐下，2026年債市多頭基調短期不易逆轉。

壽險業 銀行業 降息 金融業 債市 債券
