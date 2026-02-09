快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

領新鈔開跑 銀行ATM加碼優惠　

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

農曆馬年春節進入倒數，民眾領新鈔、發紅包及出國換匯等年節金融需求明顯升溫，各銀行亦推出各種加碼優惠。

中信銀ATM推出新春加碼活動，最高可抽10,000點OPENPOINT。

台新銀行ATM也於春節期間推出回饋活動，每日加碼抽888點新春紅包。

北富銀全台分行將於2月9日至2月13日連續五天開放新鈔兌換。

中信銀行為滿足民眾提領新鈔需求，今年2月11日至2月13日，全台151家7-ELEVEN門市內設置的中國信託銀行ATM提供限量新鈔提款服務，並推出「中信ATM　好運馬上來」新春加碼活動。

春節九天（2月14日至2月22日），民眾於中信銀行ATM完成指定跨行交易一筆，即可參加「交易即時抽」，有機會抽中10,000點OPENPOINT及三星指定旗艦手機、平板、耳機、手錶等多項好禮。

台新銀行預計自2月9日起至2月17日，攜手新光三越、環球購物中心及大全聯，於全台重要商圈據點提供24小時ATM新鈔提領服務。除實體ATM新鈔服務外，台新銀行亦同步強化數位金融應用，透過台新行動銀行App「線上數位紅包」功能，民眾可不受時間與地點限制發送新春祝福，並提供平均包、指定包與隨機包等三種發放模式，滿足不同親友互動情境。

此外，台新銀行ATM也於春節期間推出回饋活動，凡跨行提款或轉帳，即日起至3月31日，天天皆有機會抽中台新Point 555點；除夕至大年初三期間，更每日加碼抽出五位幸運得主，送出888點新春紅包，為民眾增添過年好彩頭。

台北富邦銀行全台分行將於2月9日至2月13日連續五天開放新鈔兌換。

民眾如果有大額換鈔需求，建議先致電分行確認狀況再前往，並善用北富銀LINE官方帳號「預約取號」，可大幅縮短等待時間。

目前北富銀ATM提款，一般帳戶依提款設備不同，單筆最高可提領5萬元或10萬元，每日最高可提領15萬元。

新鈔 紅包 提領
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

ATM介面變「簡體字」！他嚇傻不敢領 內行揭可能原因：切到1模式

花蓮警全動員疏運春節9天車潮 QR Code即時查交通與停車位資訊

山上花園水道博物館櫻花開4成 寒流催花春節迎綻放

年前換新鈔在即 過年紅包包更大？2000元新鈔詢問度激增

相關新聞

富豪戶資產配置存款最多 去年底占比回升至44.4％

高息環境漸退，富豪戶資產配置開始轉向。金管會數據顯示，2025年底大戶總資產（AUM）配置中，存款為最大宗，占比回升至4...

保險改革 金管會推動高利保單落日

金管會推動壽險業的匯率會計新制上路，除了外價準備金與特別盈餘公積提存的相關配套措施，另一個改革則鎖定商品面，其中壽險及年金險改採「非長期保證利率」制度，將是攸關保單的第一波改革。

高資產財管 規劃證照化

金管會正評估參考新加坡，研議高資產財管人才培訓與證照制度的可行性。銀行局副局長張嘉魁說，相關規劃仍在「研議階段」，將透過...

銀行數位帳戶台幣活存利率衝15％

農曆春節將至，不少上班族年終獎金已陸續入袋，各家銀行數位帳戶紛紛推出台幣高利活存優惠專案，且為了招攬新戶，也鎖定新開戶者...

領新鈔開跑 銀行ATM加碼優惠　

農曆馬年春節進入倒數，民眾領新鈔、發紅包及出國換匯等年節金融需求明顯升溫，各銀行亦推出各種加碼優惠。

壽險買債稱冠 掃貨5,937億

據金管會統計，2025年全年金融三業合計淨買債1兆338億元，其中壽險業加碼5,937億元、貢獻占比近六成，一舉躍居市場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。