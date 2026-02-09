快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

銀行數位帳戶台幣活存利率衝15％

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

農曆春節將至，不少上班族年終獎金已陸續入袋，各家銀行數位帳戶紛紛推出台幣高利活存優惠專案，且為了招攬新戶，也鎖定新開戶者祭出高利優惠，以目前市面上各家方案來看，最高年利率上看至15%。

不過，專家建議，民眾除了觀察各家優惠利率方案之外，也應該將優惠天期、條件限制等一併納入考量，綜觀市場上各家方案，已有多家數位帳戶台幣活存優惠年利率達3%以上（限定新戶），但由於優惠天期長短不一，建議民眾可先試算存滿後實際可拿到的利息有多少，而非比較活存年利率的高低。

攤開目前各家數位帳戶端出的新台幣高利活存優惠方案，聯邦銀行New New Bank數位帳戶與樂天國際銀行皆祭出新戶年利率15%，其中，聯邦銀提供新台幣10萬元以內享1個月優惠天期、樂天銀行則是提供新台幣5萬元以內額度享有10天優惠天期。以最高額度與優惠天期實際估算，聯邦新戶約可領息1,250元；樂天新戶約可領息205元。

王道銀行則提供，新台幣10萬元享2個月年利率8.8%優惠、10萬至20萬元享2個月年利率2.1%優惠，若以20萬元資金存滿2個月計算，約可領到1,820元的利息。

另外，台新Richart與凱基Karry的新戶如達成指定任務，也分別可享新台幣10萬元內最多2個月3.5%的年利率優惠，以及新台幣5萬元1個月3%年利率，分別可拿到584元利息及125元利息。

專家表示，新戶台幣活存優惠天期通常較短，民眾也可多比較各家新戶方案結束之後的活存方案，將新、舊戶活存優惠一併納入考量，如此一來，民眾僅需開立一個數位帳戶，就可在領完新戶高利優惠後，再接軌繼續舊戶活存優惠。

台幣 帳戶 利息
相關新聞

富豪戶資產配置存款最多 去年底占比回升至44.4％

高息環境漸退，富豪戶資產配置開始轉向。金管會數據顯示，2025年底大戶總資產（AUM）配置中，存款為最大宗，占比回升至4...

保險改革 金管會推動高利保單落日

金管會推動壽險業的匯率會計新制上路，除了外價準備金與特別盈餘公積提存的相關配套措施，另一個改革則鎖定商品面，其中壽險及年金險改採「非長期保證利率」制度，將是攸關保單的第一波改革。

高資產財管 規劃證照化

金管會正評估參考新加坡，研議高資產財管人才培訓與證照制度的可行性。銀行局副局長張嘉魁說，相關規劃仍在「研議階段」，將透過...

銀行數位帳戶台幣活存利率衝15％

農曆春節將至，不少上班族年終獎金已陸續入袋，各家銀行數位帳戶紛紛推出台幣高利活存優惠專案，且為了招攬新戶，也鎖定新開戶者...

領新鈔開跑 銀行ATM加碼優惠　

農曆馬年春節進入倒數，民眾領新鈔、發紅包及出國換匯等年節金融需求明顯升溫，各銀行亦推出各種加碼優惠。

壽險買債稱冠 掃貨5,937億

據金管會統計，2025年全年金融三業合計淨買債1兆338億元，其中壽險業加碼5,937億元、貢獻占比近六成，一舉躍居市場...

