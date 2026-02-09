快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

壽險買債稱冠 掃貨5,937億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，2025年全年金融三業合計淨買債1兆338億元，其中壽險業加碼5,937億元、貢獻占比近六成，一舉躍居市場「買債王」，成為帶動全年債市買盤的關鍵力量。隨2026年接軌IFRS17、新錢配置需求升溫，市場預期壽險業仍將續站在買方。

金融業向來偏好債券資產，銀行與壽險尤為明顯，除可穩定收取固定債息外，降息循環啟動後也具備資本利得空間。2025年在降息、壽險新制轉換雙重因素推動下，金融業買債動能明顯回溫。

單看12月，金融三業單月淨買債2,284億元，近半年買債量皆維持千億元以上水準，資金配置明顯轉向債市。其中銀行業12月補債1,145億元，近三個月皆大舉加碼，買氣重返全市場之首。

銀行主管指出，即便剔除匯率評價影響，銀行12月實質補債仍逾千億元，顯示買盤並非短期波動。隨美國降息方向明朗、台美利差收斂，換匯（SWAP）收益下滑，也促使銀行資金由短期操作轉向高息債布局，提前卡位2026年後續降息帶來的資本利得。

壽險業12月續補債966億元，已連續半年站在買方。業者分析，一是接軌IFRS17後，美元保單比重提高，需提前強化資產負債幣別與天期匹配；二是既有台幣保單仍有長期收益率壓力，新錢持續回流長天期債券以鎖定收益。

券商12月也轉為補債173億元，加碼國內債、調節海外債，反映在美債殖利率回彈下，自營部位在海外債上轉趨謹慎。

資本利得 資產 債市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

富蘭克林：新興股市債市四大利多

美勞動市場瀕臨「斷裂點」 引爆Fed恢復降息預期

下一場金融風暴正在路上？避險基金玩太大 讓全球債市拉警報

三大外商按讚今年市場 壽險新契約保費看增20%

相關新聞

富豪戶資產配置存款最多 去年底占比回升至44.4％

高息環境漸退，富豪戶資產配置開始轉向。金管會數據顯示，2025年底大戶總資產（AUM）配置中，存款為最大宗，占比回升至4...

保險改革 金管會推動高利保單落日

金管會推動壽險業的匯率會計新制上路，除了外價準備金與特別盈餘公積提存的相關配套措施，另一個改革則鎖定商品面，其中壽險及年金險改採「非長期保證利率」制度，將是攸關保單的第一波改革。

高資產財管 規劃證照化

金管會正評估參考新加坡，研議高資產財管人才培訓與證照制度的可行性。銀行局副局長張嘉魁說，相關規劃仍在「研議階段」，將透過...

銀行數位帳戶台幣活存利率衝15％

農曆春節將至，不少上班族年終獎金已陸續入袋，各家銀行數位帳戶紛紛推出台幣高利活存優惠專案，且為了招攬新戶，也鎖定新開戶者...

領新鈔開跑 銀行ATM加碼優惠　

農曆馬年春節進入倒數，民眾領新鈔、發紅包及出國換匯等年節金融需求明顯升溫，各銀行亦推出各種加碼優惠。

壽險買債稱冠 掃貨5,937億

據金管會統計，2025年全年金融三業合計淨買債1兆338億元，其中壽險業加碼5,937億元、貢獻占比近六成，一舉躍居市場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。