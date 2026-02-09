快訊

保險小百科／企業保資安險 轉嫁損失風險

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

隨著數位科技發展日新月異，勒索軟體攻擊、社交工程詐騙、及供應鏈資安事件與日俱增，如何強化資安風險管理已成為企業營運不中斷所面臨之重要挑戰。目前多家產險業已推出不同類型的資安保險商品，除針對大型企業量身訂作的客製化商品外，也提供中小企業適用的標準化商品。

市場上資安保險商品主要承保範圍包含資料保護責任、專家費用及營業中斷損失等。而目前產險公司資安保險的保費收入，也逐年提升，呈現穩定成長趨勢。而占比最高的產業包括半導體、金融保險業、電腦及周邊設備業，顯示產業面對數位化複雜性、互連性日益增強的局勢下，透過投保來提升供應鏈安全與韌性。

金管會表示，企業在建立軟硬體資安防護措施的同時，可依據自身業務特性與經營風險，評估並選擇投保適合的資安保險商品，以有效轉移潛在的資安損失風險。

資安 商品 保險
