專家教你保／善用分紅保單 補強退休規劃

台灣在2025年正式邁入「超高齡化社會」，隨著退休人口不斷增加、家庭結構改變、醫療支出上升，傳統依賴政府年金或子女奉養的退休模式，已難以支撐現代人的生活需求。因此，能具備保障與提供穩定現金流的分紅保單，成為補強退休規劃的一個新選擇。

根據衛生福利部統計處公布的「2022年老人狀況調查報告」指出，65歲以上長者的主要經濟來源仍以政策及社會保險的老年給付及退休給付（41.1%）和晚輩奉養（22.01%）為主。以自身存款、租金、投資所得或保險給付作為退休經濟來源者僅占13.04%。這反映出多數長者在退休後，經濟安全仍高度依賴家庭或政府資源。然而，隨著社會結構改變，民眾提前透過保險建立多元且靈活的退休升級計畫，已是不可忽視的趨勢。

尤其分紅保單近年來成為退休規劃的新選擇，主因與傳統年金險、投資型保單相比，分紅保單的投資配置更彈性，由保險公司管理及操作分紅帳戶，會依照分紅商品設計做最佳的配置，讓保戶能根據分紅帳戶績效獲得分紅保障或紅利。因此，分紅保險在提供基本壽險保障的同時，也能依分紅帳戶績效，分配分紅保障與紅利的商品。同時，分紅保單在商品設計上具有高度彈性，多樣化的選擇能讓退休生活財務規劃更貼近實際需求。

以設計帶有自選退休金領取時間及頻率的分紅保單為例，民眾能依照根據自身退休年齡，設定60歲、65歲或70歲開始領取退休金，更可選擇月領、季領、半年領或年領等不同給付頻率。選擇具有這種彈性設計的保險商品，讓退休後的資金運用更有彈性：日常生活支出可選擇月領，年度旅遊、休閒或醫療支出則可選擇季領或年領，真正做到量身打造的退休財務規劃。

以安達人壽推出的「快樂保倍美元分紅終身保險」為例，保戶只需繳費六年，即可依個人需求設定退休年齡，開始領取「生存保險金」與「生存紅利」。在既有的政策及社會保險保障下，升級退休計劃，並且可在退休之前隨時在資金有餘裕時，持續加碼提升退保準備。這樣的機制，不僅能補足既有的退休準備，也可作為年輕族群進行退休規劃的第一步。

退休規劃就像是一場長跑，唯有及早準備，持續投入並善用保險商品，才能為未來建立穩健且靈活的現金流基礎。

（本文由安達人壽商品研發處資深副總經理林宗佑提供，記者戴玉翔採訪整理）