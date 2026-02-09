快訊

美元固定利率養老險投保評估兩點 避免中途解約

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

隨著去年美元固定利率養老險推出後，與美元利變壽險、美元分紅保單形成三大美元保單市場，由於固定利率相對抗波動，也在市場上吸引部分族群，例如規劃退休以及協助子女未來出國留學教育基金、資產配置等族群。不過，專家也提醒，建議保費來源以閒置資金為主，應避免中途解約可能造成的本金虧損，另外也要評估自身可承擔的匯率風險。

公勝保經彰化業務中心宇嘉事業部經理劉政韋表示，美元固定利率養老險特別適合像是規劃退休的族群、作為子女未來出國留學的教育基金，另外，也適合比較保守型的資產配置族群或是需要資產分散配置、規劃資產傳承的客群。

壽險業者建議，美元固定利率養老保險必須持有至滿期，才可以獲得最初規劃的滿期金金額，建議保費來源以閒置資金為主，避免中途解約可能造成的本金虧損。

另外，目前投保外幣保單時須填寫「以外幣收付之非投資型人身保險客戶適合度調查評估表」及「以外幣收付之非投資型人身保險匯率風險說明書」，確保客戶有外幣保單需求，以及可承擔匯率風險。

壽險業者指出，只要是外幣保單就存在匯率風險，若未來有規劃子女海外就學、外派人士或本身已持有外幣資產配置的客戶，則可將美元保單納入評估。

劉政韋提醒，在投保美元固定利率養老險商品前，建議先確認自身的資金流動性，由於該商品的重點在於7年或10年滿期就可領回滿期保險金，但若在投保後未滿期解約，對於保戶而言是不利的，因此建議保戶先評估自身是否會有短期資金運用需求的情況發生，另外，也必須事前評估匯率風險。

保單 匯率 壽險業
