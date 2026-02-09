美元固定利率養老險吸睛 詢問度升溫

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

美國聯準會去年9月重啟降息，對於保戶而言，在降息循環下鎖定保險商品預定利率，能降低市場不確定性，因此自去年開始，具備固定預定利率的美元養老險也重返市場目光，包括台灣人壽、遠雄、元大、新光、合庫、南山、凱基、臺銀人壽等主要壽險公司都有推出相關的保險產品上市。

保經業者表示，儘管去年聯準會降息3碼，但目前市場上美元固定利率養老險10年期的預定利率大多仍有4%左右，相較於美元1年期定存利率約2%，還是相對具有競爭力，加上持有期滿可以領回「明確」的滿期保險金，等於現在投保不受未來市場利率波動的干擾影響，因此從去年開始到現在，該商品在市場都有維持一定的詢問度。

2025年壽險業保單銷售締造佳績，光是全年的「百億神單」張數就有17張，其中不乏見到美元利變壽險保單的身影，但在今年預期仍處於降息循環之下，對於部分穩健保守的客群來說，為了避開市場利率波動帶來的不確定性，也可能會傾向美元固定利率養老險這類商品。

相較於美元利變壽險保單、美元分紅保單，美元固定利率養老險有何不同？壽險公司解釋，美元固定利率養老保險的最大特點在於，保戶持有至滿期，可以領取滿期保險金「明確、可預期」，且商品架構相對簡單、提供的收益明確；若期間不幸身故或失能，保險公司會給付身故或完全失能保險金。

而美元利變壽險主要是依照商品變動的「宣告利率」與固定的「預定利率」兩者差額，產生「增值回饋分享金」回饋給保戶，由於宣告利率為保險公司每月宣告，因此存在不確定性。

美元分紅保單則是有機會分享保險公司經營分紅保單業務的成果，若保險公司有可分配紅利時，須依規定分配紅利給保戶；但保單紅利取決於保險公司經營成果，也不是保證領取的金額。

目前市面上的美元固定利率養老險，皆以美元收付，且商品設計為躉繳（一次繳清），保障期間大多是七年或十年，時間一到，滿期生存可領取滿期保險金。其中，包括遠雄人壽、元大人壽、南山人壽、臺銀人壽皆推出一次繳費、10年期滿領回滿期保險金；至於台灣人壽、新光人壽、合庫人壽、凱基人壽則推出7年期保障，滿期生存可領取滿期保險金，也同樣採取躉繳方式。

