創業大聯盟競賽活動 挺進台中

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

國家發展委員會為帶動全台創業風潮，積極推動「創業綻放：創業大聯盟競賽」活動，繼台北場後，6日移師台中科大中商大樓舉辦入選團隊交流會。櫃買中心（TPEx）積極響應政策，與中台灣的新創團隊近距離交流，並於現場推廣「創櫃板Plus」新制，期望能協助在地潛力企業建立「信任資產」，對接資本市場資源。

櫃買中心主任秘書林婉蓉表示，非常榮幸受邀參與這場充滿活力的活動，見證台灣新創能量的匯聚。國發會以國家高度推動創業生態系，讓資源能系統性地匯聚。

創業不僅是技術的競賽，更是一場需要市場驗證與資金活水的長跑，面對瞬息萬變的全球政經局勢，產官學界與資本市場更需凝聚力量，協助企業「把創新做大、把轉型做深、把市場做遠」。

為深化對新創的支持，林婉蓉特別介紹櫃買中心推出的「創櫃板Plus」平台，將其比喻為「讓企業零負擔、卻享有國家級資源的加速器」。在企業衝刺業務的同時，櫃買中心提供免費且專業的輔導資源，協助新創用財務語言與資本市場接軌。

為了讓現場團隊更直接了解資源運用，櫃買中心也在現場設置諮詢專區，展現作為新創進軍資本市場藍海導航員的決心。

櫃買中心 資本市場 創業
