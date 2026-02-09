AI新創秀成果 回響熱

櫃買中心、台灣智慧雲端服務AI超算加速器計畫、以及資誠聯合會計師事務所（PwC）三方攜手於2025年7月正式啟動「AI新創創櫃啟航計畫」，為入選的臺灣AI新創企業提供算力、技術、資金、市場和制度的全方位支持。

為利各界瞭解計畫階段性推動成果，特別於2月5日舉行「AI新創創櫃啟航計畫入選企業發表會」，邀請入選企業及推薦夥伴現身說法，吸引眾多AI新創公司及創投代表踴躍參與，現場氣氛熱絡。

本次發表會邀請到智慧工廠AI影像辨識方案的慧穩科技、提供線上智財保護服務的睿加科技，以及物流方案開發及整體解決方案設計商泰科動力與計畫推薦夥伴，分享加入本計畫及獲得推薦夥伴支持的經驗談。

本計畫內容整合「AI超算加速器」、「客戶媒合機會」、「公司制度輔導」、「創櫃板募資登板」等四大資源，結合櫃買中心創櫃板助力企業接軌資本市場、台智雲AI超算加速器計畫的頂尖AI算力與技術資源，以及資誠聯合會計師事務所的會計及內控制度輔導協助，助力AI新創提升市場競爭力，並連結AI新創與資本市場，打造創櫃登板新動能。

櫃買中心董事長簡立忠表示，為響應行政院「中小微企業多元振興發展計畫」，櫃買中心去年正式啟動「創櫃板Plus」新制，積極協助創新、新創、青年創業等創業團隊進入創櫃板。

2025年度申請創櫃板登錄與輔導家數達116家，較前一年度54家翻倍成長，新制推動效果顯著。未來也將繼續秉持「扶植中小微企業、壯大資本市場根基」使命，協助新創企業從「隱形冠軍」蛻變成「明日之星」。

台智雲總經理吳漢章指出，台智雲以打造主權AI數位經濟生態系為目標，自2018年協助建置臺灣首座AI超級電腦「台灣杉二號」以來，已發展成為結合算力、模型與雲端運算的綜合型AI解決方案服務商，期待能協助AI新創企業突破技術瓶頸，助力國家AI主權與智慧城市發展。

資誠營運長林永智強調，資誠長期推動企業的數位轉型和創新，這次參與本項計畫，正是資誠這份承諾的具體實踐。期待藉由本計畫扮演專業輔導角色，協助新創團隊建立穩健的會計與內控制度，為企業的長期發展奠定最扎實的基礎。更期待這個計畫能為台灣的AI產業，開創出更璀璨的未來。