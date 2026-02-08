黃金儲備多元化 各國央行增持意願強勁、成金價利多

威廉博萊新興市場債券團隊的資深分析師亞歷山德拉．西蒙尼迪（Alexandra Symeonidi）表示，「隨著地緣政治風險升溫與投資組合避險需求增加，金價漲勢勢如破竹。考量到地緣政治風險與宏觀經濟環境的變化，威廉博萊認為近期金價的強勁走勢相當合理。今年開局，地緣政治風險重回焦點，在委內瑞拉局勢與格陵蘭頭條新聞的推波助瀾下，激發黃金的漲升行情。

此外，由於美國經濟走勢仍有變數，且下一任聯準會（Fed）正副主席人選尚未明朗，政策路徑的不確定性令投資人焦慮不安。同時，聯準會捲入相關司法調查的消息，進一步加劇了市場動盪，支撐金價走強。另一方面，市場普遍預期美元將維持弱勢，這項趨勢也持續為金價提供支撐。

同時，各國央行儲備多元化的長期趨勢，顯示央行今年仍將是黃金的實質淨買家。威廉博萊特別看好中國人民銀行（PBoC）持續增持黃金的能力與意願，且極可能透過減持美債來達成，這種長期的動態平衡，料將持續支撐金價處於高檔。」