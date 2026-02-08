抽東京來回機票！中國信託證券挺台灣 「WBC應援活動」開跑

為全力支持中華隊挺進2026 WBC世界棒球經典賽，中國信託證券推出「WBC應援活動 中信亮點陪你一起挺台灣！」活動，邀請所有熱愛棒球的球迷們，一起為中華隊加油，參與活動有機會抽中東京商務艙來回機票，陪伴中華隊一起前進東京巨蛋。

中國信託證券WBC應援活動即日起至2026年2月22日止，民眾只需註冊成為「中信亮點family(https://www.ctbcsec.com/family)」會員，並於中信亮點family指定文章留言並分享，即可獲得一次「東京商務艙來回機票」抽獎機會，活動將抽出1位幸運得主，讓得獎者可以親自飛往日本，感受WBC賽場上的熱血氛圍。

中國信託證券強調，除提供客戶便捷的投資體驗外，中國信託證券亦重視提升客戶的生活質感，將持續透過「中信亮點family」帶給大家更多驚喜與回饋，並在賽事期間與所有支持中華隊的球迷，一同見證每一刻的榮耀，為客戶生活增添更多精彩。