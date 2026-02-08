快訊

高市有望大勝！日本眾院選舉投票結束 出口民調顯示「執政聯盟拿下逾300席次」

「世紀血案」爭議愈演愈烈 李遠：再次踐踏台灣人藐視歷史

抽東京來回機票！中國信託證券挺台灣 「WBC應援活動」開跑

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託證券推出「WBC應援活動 中信亮點陪你一起挺台灣！」活動。取自ctbcsec.com
中國信託證券推出「WBC應援活動 中信亮點陪你一起挺台灣！」活動。取自ctbcsec.com

為全力支持中華隊挺進2026 WBC世界棒球經典賽，中國信託證券推出「WBC應援活動 中信亮點陪你一起挺台灣！」活動，邀請所有熱愛棒球的球迷們，一起為中華隊加油，參與活動有機會抽中東京商務艙來回機票，陪伴中華隊一起前進東京巨蛋。

中國信託證券WBC應援活動即日起至2026年2月22日止，民眾只需註冊成為「中信亮點family(https://www.ctbcsec.com/family)」會員，並於中信亮點family指定文章留言並分享，即可獲得一次「東京商務艙來回機票」抽獎機會，活動將抽出1位幸運得主，讓得獎者可以親自飛往日本，感受WBC賽場上的熱血氛圍。

中國信託證券強調，除提供客戶便捷的投資體驗外，中國信託證券亦重視提升客戶的生活質感，將持續透過「中信亮點family」帶給大家更多驚喜與回饋，並在賽事期間與所有支持中華隊的球迷，一同見證每一刻的榮耀，為客戶生活增添更多精彩。

中國信託 東京 機票 日本
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

經典賽／WBC保持樂觀全力搏 蔡其昌：首戰是重中之重

經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

日職／徐若熙將連投日本隊、中華隊 日媒：「超VIP級」調整

經典賽／旅外球員近況有密切掌控？ 蔡其昌：數名選手有機會提早報到

相關新聞

黃金儲備多元化 各國央行增持意願強勁、成金價利多

威廉博萊新興市場債券團隊的資深分析師亞歷山德拉·西蒙尼迪（Alexandra Symeonidi）表示，「隨著地緣政治風...

抽東京來回機票！中國信託證券挺台灣 「WBC應援活動」開跑

為全力支持中華隊挺進2026 WBC世界棒球經典賽，中國信託證券推出「WBC應援活動 中信亮點陪你一起挺台灣！」活動，邀...

2025投資榜單出爐！青年人稱霸投報率 台南人、天秤座意外奪冠

2025年全球股市表現亮眼，投資有跟上嗎？看準客戶對投資狀況掌握度的需求，「鉅亨買基金」推出業界首個、專為基金投資人打造...

匯市13日封關 台幣估偏弱整理 下探31.75

農曆春節腳步近，台北外匯市場將於13日封關。匯銀人士分析，因台股下周交易僅三個交易日，少了外資進出干擾，預估新台幣匯價將...

匯市最前線／台幣31.6~31.75區間

新台幣上周五（6日）日收31.678元，貶值3分，寫去年5月2日以來新低；一周新台幣匯價貶值2.1角，貶幅0.66%。

公股金控去年第4季增持台積、廣達 投資大有斬獲

四家公股金控去年第4季積極增持台積電股票 ；根據上市公股金控最新揭露大額交易名單，包括華南金、兆豐金、第一金、合庫金皆在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。