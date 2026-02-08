元大幸福日關懷弱勢學童 志工陪伴挑選專屬大禮包

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控暨元大文教基金會於農曆春節前夕舉辦兩場新春「元大幸福日」活動，樂邀學童快樂過新年。（元大金控/提供）
元大金控暨元大文教基金會於農曆春節前夕舉辦兩場新春「元大幸福日」活動，樂邀學童快樂過新年。（元大金控/提供）

農曆春節是台灣社會最具情感凝聚力的重要節日，為讓弱勢學童感受節慶溫度與社會關懷，元大金控暨元大文教基金會於2月4日、5日舉辦兩場新春「元大幸福日」活動，邀請北部兩所偏鄉小學及育幼院共117位學童，在元大志工陪伴下前往知名運動用品店，自主挑選運動服飾與鞋款作為新年禮物；共有32位元大志工參與陪伴，讓孩子們提前感受溫暖而有意義的新年氛圍。

元大幸福日緣起於2012年農曆年前，時任元大文教基金會董事長杜麗莊女士，也是小朋友口中親切稱呼的「杜奶奶」洞察到，對孩子們而言，過新年最開心的時刻莫過於穿上新衣、新鞋，特地邀請育幼院學童於過年後的開學前夕，在元大志工陪伴下前往百貨公司挑選屬於自己的幸福大禮包，感受量身打造概念的新年祝福，這個意義非凡的活動傳承至今已送出近萬份大禮包，每場活動後，看著學童露出滿足的笑容，就是元大金控集團持續舉辦元大幸福日的最大動力。

這兩天孩子們帶著雀躍的笑容走進賣場，跟同學熱烈討論自己選到的戰利品，元大志工們暖心陪伴，熱心提供穿搭建議，分享生活經驗與成長故事，與孩子們建立真誠的連結。元大幸福日不只是一項公益活動，更是一段陪伴弱勢學童成長的旅程，除了提供物資上的支持，更期望透過每一年小小的改變，讓孩子們感受到被尊重與被重視的力量。

元大金控落實企業回饋社會的承諾與初衷，長期投入兒少關懷，15年來共舉辦55場元大幸福日活動，在2,449位志工溫馨陪伴下，累計送出9,666份幸福大禮包，以實際行動守護孩子們的需要，攜手社會大眾一起傳遞幸福，讓愛與陪伴照亮社會每一個角落。

元大金控 公益活動 志工 育幼院 偏鄉 春節
