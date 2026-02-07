日本國會改選在即 國銀示警日圓短線偏弱

日本即將於2月8日進行國會改選，日圓兌美元從一周前的154貶至逼近157，本國銀行認為，日本大選將影響日圓匯率走勢，短期內受到日本財政隱憂影響，以及美日利差大、日本銀行升息步調謹慎等因素，日圓走勢仍維持偏弱震盪格局，若自民黨席次過半，不排除日圓進一步貶值。

北富銀表示，高市早苗延續安倍經濟學路線，並提出擴張性政策，使市場對通膨預期升溫，同時日銀態度謹慎，市場多預期今年中後才有望明確升息，不過也有人認為若日圓過度疲弱、輸入性通膨再起，不排除4月有升息的可能，加上外匯干預風險猶存，且受限於關稅帶來的貿易壓力及美日利差顯著，預估短期內日圓匯率仍偏弱，大約維持155～162日圓兌1美元間。

國泰世華銀指出，未來三個月內日圓能否扭轉弱勢取決於兩個關鍵，一是市場對日本財政前景信心何時恢復，自民黨料將重獲國會過半席次，意味著高市政府的擴張性財政政策推行阻力降低，但市場對於財政前景隱憂仍存，若未來下調財政支出力道、減發長天期債券，有助改善匯價；二是美元利率動向，若聯準會新任主席5月上任後，市場對今年加大降息力道預期升溫，將有助日圓止貶回升。在上述情形明朗之前，日圓表現將落後於歐元等主要貨幣，但有鑒於日本官方的外匯干預風險，日圓大幅貶值空間有限。

台新銀行外匯分析師劉家瑜則分析，市場避險情緒高漲，但日圓避險角色卻失靈，關鍵在日本大選的不確定性和財政隱憂，選前日圓兌美元可能落在155～160間。此外，高市早苗並未對市場表達無需靠舉債即可負擔擴張性財政政策的辦法，這行為令市場憶起前英國首相特拉斯的財政陰影，造成日圓易貶難升。

劉家瑜說，日本大選有三種可能情境，情境一是自民黨席次未過半（低於233席），日圓有望重返150～155區間；二是自民黨席次單獨過半，日圓預計持續於155～160整理；三是自民黨單獨取得超過或等於261席，不排除日圓有貶至165的風險。

玉山銀分析，受高市的擴張性財政政策影響、政治不確定性和美國降息可能延後，預估短期區間落在155至160間。另一方面，日圓兌新台幣在0.20低檔整理，由於新台幣走勢亦偏弱，預料短期波動不大，觀察客戶多餘0.20以下買進日圓，對日圓兌新台幣走勢形成支撐。