企業生日快樂／永豐金證實踐永續行動 獲肯定

永豐金證券秉持母公司永豐金控（2890）「以金融成就美好生活」的企業社會責任願景，實踐誠信篤實、財富永傳、環境永續、社會共融的永續使命。2026年持續精進去碳政策，承諾將逐步退出燃料煤及非常規油氣產業，屬於擱淺資產且無轉型作為的標的，預計在2030年全面撤資。

永豐金證券響應台灣集中保管結算所的「投票逐案揭露平台」，成為銀證型民營金控中首家參與的券商；在公平待客上，2025年主管機關辦理公平待客原則評核，永豐金證券於「落實情形」、「金融消費爭議情形」及「董事會推動之重視及具體作為等情形」皆獲評定優於同業平均分數，將以專業與責任落實行動保護客戶權益與信任。

永豐金證券將永續理念深植於投資決策，用資金力量引導企業重視永續發展。2022年至2025年連續獲得TWSIA台灣永續投資「機構影響力證券組」獎。2018年7月簽署「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」，2019年訂定「永豐金證券責任投資管理要點」、以深化機構投資人正面影響力；2020年訂定「永豐金證券盡職治理政策」，致力推動綠色金融與淨零減碳行動。

2024年修訂「責任投資管理要點」，將高氣候風險產業納入敏感性產業，新增不再承作燃料煤開採及發電相關企業、非常規油氣相關境外企業的固定收益商品承銷業務限制。ESG風險評估表也新增氣候風險評估題組、生物多樣性評估項目及永續經濟活動認定參考指引等內容。

今年精進去碳政策，承諾將逐步退出燃料煤及非常規油氣產業，屬於擱淺資產且無轉型作為的標的，預計在2030年全面撤資。

永豐金證券展現對盡職治理的承諾，透過對被投資公司的關注、對話、互動及投票，發揮股東影響力。2019年起每年參與被投資公司股東會議案投票的比重均達100%後，2024年修訂「盡職治理政策」，依據「治理、環境、社會」三大因子，訂定ESG議案類型的投票原則，支持強化公司治理、氣候轉型行動、減少溫室氣體排放、薪酬政策及員工照顧等相關議案。

永豐金證券彰顯審慎行使投票權的責任，2025年響應台灣集中保管結算所的「投票逐案揭露平台」，呼應主管機關推動的「股東行動主義」及「上市櫃永續發展行動方案」。且每年發布盡職治理報告書，詳盡揭露履行盡職治理的成果。

在落實公平待客方面，從防制詐騙到全面保障客戶權益，2023年將公平待客推動組織提升為公平待客委員會。

永豐金證券更是永續行動的實踐者，首次參與金管會「第二屆永續金融評鑑」即榮獲證券業排名前25%肯定，展現永續金融上的卓越表現。從盡職治理、倡議、商品到服務，將持續創造更多可能，實現「翻轉金融，共創美好生活」。