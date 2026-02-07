企業生日快樂／永豐金證沙盒創新實驗 成績耀眼

永豐金證券總經理蘇威嘉指出，2025年推出全台首創「股票禮品卡」，成為目前唯一擁有兩件沙盒創新實驗的券商，帶動社群討論持續，七個月銷售突破7,000萬元，打造結合贈與與投資的新場景。以下是專訪紀要：

問：目前股票禮品卡的參與結權的成績？

答：目前三成兌換者為25至35歲族群，顯示年輕世代高度接受「低門檻、高參與感」的微型投資模式，透過LINE輕鬆轉贈，讓「送股票」成為理財意義的新選擇，股票禮品卡帶動的全新投資生態圈已成形。

問：股票禮品卡的特色？

答：「股票禮品卡」因結合「送禮」、「理財」及「輕鬆開戶」三大特色，採用全新銀行信託架構，並建置禮品卡兌換平台以保障個資安全，通過金管會沙盒實驗核准。公司憑藉金融科技創新與沙盒成果，以及在資安防護與數位服務的多面向表現，從逾千家企業中脫穎而出，榮獲26家數位券商中唯一，獲得台灣最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》的「2025第八屆網路口碑之星」大獎「領航創新獎」肯定，信任互動力成長達172.5%，品牌總聲量年增108.8%。

永豐金證券更將面額擴增至五種，滿足用戶的需求，這些優勢創造出嶄新生活金融場景，國人送禮逐漸從「送咖啡」等消費品轉為「送股票」，讓節慶送禮多了新選擇，趨勢方興未艾。

永豐金證券是目前國內唯一擁有兩件金管會核准金融科技創新實驗案的券商。股票禮品卡透過將投資行為融入日常生活，成功推動「微型投資」，協助更多人以小額參與資本市場，建立長期投資習慣。

問：股票禮品卡未來的發展？

答：根據股票禮品卡最新使用調查結果，股票禮品卡做為創新理財禮物於畢業季與情人節獲得良好回響；2025台北國際金融博覽會上，也獲得逾千位參與民眾反饋願意將納入送禮選項。近期更出現中大型電商業者將股票禮品卡比擬來回雙人機票作為全新贈品，反映民眾接受理財成為送禮的一部分，並全新型塑出證券業開戶場景生態圈。

為擴大開戶場景，打破券商與其他非金融業的客戶界線，讓禮品卡成為更多民眾輕鬆開啟財富累積之門的橋樑，2025年12月推出全新場景推廣方案，與全家便利商店合作，首創「便利商店×券商投資」新春福袋理財場景，把「股票」裝進福袋裡，禮品卡不再僅限於個人透過LINE轉送，更多民眾將受惠於多元化的禮品卡使用場景，並透過豐存股友善機制降低誤觸冷門股的風險，輕鬆享受永豐金證券專業的數位投資服務。

問：未來的發展計劃？

答：將持續推進證券生態圈建設，包括：一、深化與LINE Bank等異業夥伴合作，強化開戶與投資導流的使用體驗。二、強化數據應用，啟動「客戶商品因子偏好分析」計畫，全面升級客戶洞察，期望擬定「對的客戶、對的商品、對的時機」的精準服務策略。

股票禮品卡不僅是一項金融商品，更是永豐金證券全新證券生態圈中的創新投資場景。提倡民眾面對投資理財的第一步，選擇具有品牌信任度、並持續提供優質數位金融服務的券商，將有助開啟穩健投資之路。