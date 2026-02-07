企業生日快樂／永豐金證 翻轉金融服務體驗

永豐金證券1988年成立，秉持「翻轉金融、共創美好生活」的理念，將金融服務融入日常，讓投資不僅追求報酬，更創造長期價值與溫度。今年永豐金證券在新領導團隊帶領下，正以全新視野與策略開啟下一個成長篇章。

2025年，永豐金證券鏈結母公司永豐金控（2890）新一輪三年策略，聚焦「效率、科技、整合、跨境、永續」五大主軸，全面推動虛實整合，翻轉金融服務體驗。

虛實整合 聚焦五大主軸

具體措施包括提升資本價值，藉由擴大市占、推展財富管理、增加手續費收入、強化自營操作獲利；建置系統與績效管理機制，提升資金運用效率；深化科技影響，驅動高效產能與創新應用，持續推動數據智慧化、GAI智能服務，並強化穩定快速交易系統，打造全方位理財服務。同時優化整合性體驗，推動全通路經營與集中作業模式，讓客戶享有線上線下無斷點服務，成為券商推薦首選。

永豐金證券總經理蘇威嘉2025年上任，為六年級生，擁有國際金融與數位科技背景，上任後即展現強大行動力，成果初步顯現。去年前九月稅後純益達48.2億元，年增6.5%，創歷年同期新高。他表示，將持續以創新科技、跨境布局與永續理念，打造全方位投資解決方案，讓永豐金證券不僅是交易平台，更是投資人信賴的長期夥伴。

永豐金證券為永豐金控全資子公司，業務範圍涵蓋經紀、自營、承銷、國際、債券及新金融商品等。各項業務目前排名均位居業界領導地位，員工人數約2,600人。為強化競爭力，2025年10月合併台灣匯立證券，深化外資法人客戶台股經紀服務效能及擴大產品服務範圍，增進獲利與國際能見度。

匯立證券在外資法人市場有穩固的服務經驗，既有客群與永豐金證券有高度互補性，合併後將提升永豐金證券在台股經紀業務的市占率。合併後匯立分公司將新增借券等業務，可望擴大與現有外資客戶往來，提高經營效益；外資客戶覆蓋率也從既有香港、新加坡，擴展至歐洲、北美、亞洲及澳洲，提升國際能見度。

永豐金證券已獲核准成為進駐「亞洲資產管理中心高雄特區」的券商，財富管理業務邁入新里程碑。此舉打造示範金融創新樣板，展現提供客戶跨境、一站式配置解決方案的決心與行動力，鎖定區域內高資產客戶與專業投資人，提供已獲試辦業務核准的創新服務，並陸續推出信託傳承機制、一站式跨境金融服務及多元化商品配置，協助客戶掌握全球市場契機。

數位創新方面，永豐金證券憑藉「大戶投App」與「大戶豐App」打造創新理財場景。持續提供客戶科技賦能的加值服務，「大戶投App」推出「籌碼分析」，四大直觀且實用的圖表，包括大戶／散戶買賣力、即時／近月資金流向、資金分布及分點券商，協助投資人即時追蹤主力動態。

「大戶豐App」則推出基金淨值「智慧加減碼」，打造智能雲端監控系統，在基金淨值長期走勢觸碰相對高低點時，自動通知並輔助交易決策。還推出個人化的「投資日報」，為投資人整理庫存持股的三大重點：法人動態、技術分析與新聞要點，助投資人輕鬆掌握市場脈動。

強化資安 升級雙軌防詐

秉持服務用戶最高承諾，「豐存股」強化多項功能，包括一、「股利再投入」自動將每次領息金額台股大於100元、大於10美元再投入，其中「美股股利再投入」功能受到客戶支持；二、「個人化通知」，透過推播提醒圈存金額，同時支援豐存股平台、大戶投App與LINE官方帳號；三、支援LINE Bank帳戶串接，用戶可從跨平台入口啟動存股計畫。

永豐金證券因切中投資人需求，包括投資與數位財管上的高度共鳴，榮獲台灣最大數據分析平台《網路溫度計DilyView》「2025第八屆網路口碑之星」頒發「領航創新獎」肯定，為26家數位券商中唯一獲獎。

為推動實體與數位雙軌防詐機制，全面升級防詐機制，從客戶互動與監控異常著手。資安防護方面，一年來主動偵測並關閉偽冒App與釣魚網站共26件，並啟用專屬簡訊代碼「68123」，協助客戶迅速識別官方簡訊，連兩年獲金融資安資訊分享與分析中心證券組最高積分，蟬聯證券「資安情資分享」首獎。

展望未來，永豐金證券持續聆聽用戶心聲，更迭數位金融服務、導入科技發展、發展特色業務，並發揮企業社會責任追求永續價值。以虛實整合的力量，要成為顧客心目中有溫度、提供長期價值的投資夥伴，貫徹集團「翻轉金融共創美好生活」企業願景。