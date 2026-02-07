首宗外幣債雙掛牌 快來了

路透報導，金管會正在推動外幣債券雙掛牌修法作業，預估最快上半年有望出現首例雙掛牌外幣債。金管會官員昨天證實，確實已有相關討論，這項建議主要來自國際大型金融機構。

推動債券雙掛牌是台灣推動亞洲創新籌資平台的計畫之一，過往大型企業經常有在國內外發債籌資需求，不過，在現行制度下，未在台灣上市櫃的外國企業若想來台發行外幣計價的國際債，原則上須全數在國內發行、募集完成後，才能到海外市場進行雙掛牌，制度彈性相對不足，也使得實務上的雙掛牌案件數量有限。

據了解，近期櫃買中心接獲國際大型金融機構建議，正與金管會研議修正櫃買中心的《外幣計價國際債券管理規則》，一旦鬆綁，未來外國企業發債不一定要100%先在國內掛牌再到海外雙掛牌，也可先在海外發行後，再來台雙掛牌，預計最快上半年就有機會完成修法並公告。