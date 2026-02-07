首宗外幣債雙掛牌 快來了

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者黃于庭／台北報導

路透報導，金管會正在推動外幣債券雙掛牌修法作業，預估最快上半年有望出現首例雙掛牌外幣債。金管會官員昨天證實，確實已有相關討論，這項建議主要來自國際大型金融機構。

推動債券雙掛牌是台灣推動亞洲創新籌資平台的計畫之一，過往大型企業經常有在國內外發債籌資需求，不過，在現行制度下，未在台灣上市櫃的外國企業若想來台發行外幣計價的國際債，原則上須全數在國內發行、募集完成後，才能到海外市場進行雙掛牌，制度彈性相對不足，也使得實務上的雙掛牌案件數量有限。

據了解，近期櫃買中心接獲國際大型金融機構建議，正與金管會研議修正櫃買中心的《外幣計價國際債券管理規則》，一旦鬆綁，未來外國企業發債不一定要100%先在國內掛牌再到海外雙掛牌，也可先在海外發行後，再來台雙掛牌，預計最快上半年就有機會完成修法並公告。

櫃買中心 金管會 債券
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美國軟體業股價潰跌波及債券 引發擴散憂慮

星鏈要做手機？網友轉發路透報導 馬斯克否認回嗆「謊話連篇」

公債殖利率下跌！資金開始往債券跑 辣媽：市場猜聯準會會更早、更多次降息

全球複合債 攻守兼備

相關新聞

金融詐騙年度關鍵字揭曉 買黃金、買房、裝潢最常見

詐騙事件層出不窮，手法更是推陳出新，據統計，國泰世華銀行2025年前7月最常聽到民眾臨櫃取款的理由共有三個，包括「買高價...

Anthropic 再推金融模型

Anthropic法律服務工具引發的軟體股大跌尚未平息，該公司5日又發布其最強人工智慧（AI）模型的新版本，主打金融研究...

群益證亞灣拿到券商首單

群益金鼎證券宣布，於高雄亞灣試辦專區拔得頭籌，成為全台首家成功落實成交的證券商。

首宗外幣債雙掛牌 快來了

路透報導，金管會正在推動外幣債券雙掛牌修法作業，預估最快上半年有望出現首例雙掛牌外幣債。金管會官員昨天證實，確實已有相關...

企業生日快樂／永豐金證 翻轉金融服務體驗

永豐金證券1988年成立，秉持「翻轉金融、共創美好生活」的理念，將金融服務融入日常，讓投資不僅追求報酬，更創造長期價值與...

企業生日快樂／永豐金證沙盒創新實驗 成績耀眼

永豐金證券總經理蘇威嘉指出，2025年推出全台首創「股票禮品卡」，成為目前唯一擁有兩件沙盒創新實驗的券商，帶動社群討論持...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。