群益證亞灣拿到券商首單

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

群益金鼎證券（6005）宣布，於高雄亞灣試辦專區拔得頭籌，成為全台首家成功落實成交的證券商。

這次首賣由玉山投信引進的PGIM保德信私募旗艦商品，獲得多位高資產客戶搶先布局，推估成交金額數千萬元。

群益金鼎證券總經理李文柱透露，目前上架商品數量不多，且有「未具證性質基金、私募股權基金、私募基金委託總數不得超過99人」限制，群益證一拿到額度就立刻上架，銷售首周展現強勁銷售動能，希望相關法令進一步鬆綁，以利業者搶攻財管商機。

以往受限於法規，國內投資人若欲配置「未具證」性質的私募貸款、私募股權或避險基金等境外高端商品，往往需遠赴海外私銀；如今透過群益證搭建的專業平台，客戶在國內即可一站式申購，大幅降低跨境成本與風險。

展望未來，李文柱表示，進駐亞灣僅是群益證布局全球的起點，未來將聚焦「深化另類投資、推動跨境金融創新、發展客製化家族傳承」等三大戰略方向。

在「深化另類投資」方面，群益證將持續引進多元私募產品，提供抗通膨且收益穩健的配置選擇。

其次，針對「推動跨境金融創新」將串聯國際與本地資金，扮演台灣金融市場「引進來」與「走出去」的門戶。

群益 商品
金融詐騙年度關鍵字揭曉 買黃金、買房、裝潢最常見

詐騙事件層出不窮，手法更是推陳出新，據統計，國泰世華銀行2025年前7月最常聽到民眾臨櫃取款的理由共有三個，包括「買高價...

Anthropic 再推金融模型

Anthropic法律服務工具引發的軟體股大跌尚未平息，該公司5日又發布其最強人工智慧（AI）模型的新版本，主打金融研究...

首宗外幣債雙掛牌 快來了

路透報導，金管會正在推動外幣債券雙掛牌修法作業，預估最快上半年有望出現首例雙掛牌外幣債。金管會官員昨天證實，確實已有相關...

企業生日快樂／永豐金證 翻轉金融服務體驗

永豐金證券1988年成立，秉持「翻轉金融、共創美好生活」的理念，將金融服務融入日常，讓投資不僅追求報酬，更創造長期價值與...

企業生日快樂／永豐金證沙盒創新實驗 成績耀眼

永豐金證券總經理蘇威嘉指出，2025年推出全台首創「股票禮品卡」，成為目前唯一擁有兩件沙盒創新實驗的券商，帶動社群討論持...

