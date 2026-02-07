群益證亞灣拿到券商首單

群益金鼎證券（6005）宣布，於高雄亞灣試辦專區拔得頭籌，成為全台首家成功落實成交的證券商。

這次首賣由玉山投信引進的PGIM保德信私募旗艦商品，獲得多位高資產客戶搶先布局，推估成交金額數千萬元。

群益金鼎證券總經理李文柱透露，目前上架商品數量不多，且有「未具證性質基金、私募股權基金、私募基金委託總數不得超過99人」限制，群益證一拿到額度就立刻上架，銷售首周展現強勁銷售動能，希望相關法令進一步鬆綁，以利業者搶攻財管商機。

以往受限於法規，國內投資人若欲配置「未具證」性質的私募貸款、私募股權或避險基金等境外高端商品，往往需遠赴海外私銀；如今透過群益證搭建的專業平台，客戶在國內即可一站式申購，大幅降低跨境成本與風險。

展望未來，李文柱表示，進駐亞灣僅是群益證布局全球的起點，未來將聚焦「深化另類投資、推動跨境金融創新、發展客製化家族傳承」等三大戰略方向。

在「深化另類投資」方面，群益證將持續引進多元私募產品，提供抗通膨且收益穩健的配置選擇。

其次，針對「推動跨境金融創新」將串聯國際與本地資金，扮演台灣金融市場「引進來」與「走出去」的門戶。